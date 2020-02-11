«Дніпропетровськгаз» нагадує: цього опалювального сезону можна зекономити до 24% на доставці газу новини компаній



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Вартість доставки газу розраховується індивідуально для кожного клієнта

Цього опалювального сезону клієнти АТ «Дніпропетровськгаз» заплатять на 24% менше за розподіл газу, ніж торік. Йдеться про мешканців приватних будинків з автономним газовим опаленням.

За рішенням НКРЕКП, з січня 2020 року усі споживачі отримали окремі рахунки: один – за спожитий газ, другий – за послугу з його доставки. Тепер щомісячний платіж за розподіл газу фіксований протягом усього року. А люди, які обігрівають власні будинки блакитним паливом, зможуть заощадити кошти у зимовий період.

Наприклад, клієнт АТ «Дніпропетровськгаз», який використовує 1350 куб. м газу на рік, заплатить за перші три місяці 2020 року – 421.8 грн. Торік, за аналогічний період, сума сягала – 550.9 грн.

«Жителі області платили за доставку газу завжди. Просто раніше ця сума була включена до основного рахунку за газ. Її прописували окремим рядком. Після розділення рахунків, наші клієнти чітко розуміють, що за продукт (газ) вони платять одній компанії, а за його розподіл – АТ «Дніпропетровськгаз» – пояснив фінансовий директор АТ «Дніпропетровськгаз» Андрій Шаповалов.

Вартість доставки газу розраховується індивідуально для кожного клієнта. Вона залежить від використаного обсягу газу в минулому газовому році. Газовий рік – це проміжок часу з 1 жовтня по 30 вересня. Сума кубів газу, спожитого за газовий рік, множиться на тариф з доставки (для споживачів АТ «Дніпропетровськгаз» – це 1,25 грн (з ПДВ) за 1 куб. м газу). Результат ділиться на 12 рівних платежів – місяців.

Нагадаємо, головне завдання АТ «Дніпропетровськгаз» – безперебійне газопостачання до будинків. У послугу доставки газу входять: підтримання тиску у газопроводах, ремонт, заміна ділянок газової мережі, ліквідація аварійних ситуацій, установка лічильників тощо.