Перерахунок за тепло і гарячу воду: що буде написано у платіжках



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Точна сума перерахунку буде вказана окремим рядком у платіжці

Незважаючи на те, що НКРЕКУ підвищило тарифи на холодну воду, в лютневих платіжках за січень буде вказаний перерахунок оплати за опалення і гарячу воду та вартість зазначених послуг буде знижена: опалення стало дешевше на 18%, гаряча вода – на 16%.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Точна сума перерахунку буде вказана окремим рядком. Всього в січні перерахунок за спожиті послуги складе 326 млн грн. На сьогодні це найвищий показник в Україні.

«З грудня кияни отримують нарахування за опалення і гарячу воду згідно з актуальною ціною за газ у розрахунковому періоді. У січні в будинках з лічильниками вартість 1 Гкал теплової енергії складе 1356,62 грн/Гкал замість встановленого тарифу 1654,41 грн/Гкал. Для будинків без лічильників вартість опалення 1 кв. м складе 29,93 грн/кв. м при нормативному тариф 38,5 грн/кв. м. Вартість 1 куб. м гарячої води також зменшиться приблизно на 16 грн«, – уточнили в міськадміністрації.

У КМДА також нагадали, що вартість природного газу в тарифі на опалення і гарячу воду складає майже 80%. Раніше вона визначалася перед опалювальним сезоном для всіх теплових компаній.

Так, для КП «Київтеплоенерго« вартість газу в тарифі на опалювальний сезон 2019-2020 років була визначена на рівні 6235,51 грн/1000 куб. м. Однак в зв'язку із здешевленням природного газу (у грудні – 4276,69 грн/1000 куб. м, в січні – 4650 грн/1000 куб. м) уряд прийняв рішення щодо можливості коригування нарахування за опалення і гарячу воду газової складової.

Відповідно, у грудні вартість цих послуг для киян зменшилася в середньому на 22% за рахунок газової знижки (в середньому на 300-400 грн), а в січні – на 16-18% (350 грн).