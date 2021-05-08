«Дніпропетровськгаз» проводить заміну газового обладнання

Компанія виконала реконструкцію трьомстам клієнтам

З початку року АТ «Дніпропетровськгаз» здійснило реконструкцію для ­­­­­­майже 300 споживачів природного газу. Замовниками послуги є як фізичні, так і юридичні особи.

Реконструкція – це комплекс робіт, який виконується при заміні, або перенесенні газового обладнання або зміні пролягання газових мереж до газоспоживаючого обладнання. Реконструкція передбачає: розробку технічних умов, проєктно-кошторисної документації, припинення газопостачання на період проведення робіт, демонтаж існуючих та монтаж нових елементів системи газопостачання, перевірку нової мережі на міцність та герметичність, прийняття об’єкту в експлуатацію та здійснення пуску газу.

«Минулого року послугу реконструкції замовили у АТ «Дніпропетровськгаз» понад 650 клієнтів. А за перший квартал цього року вже здійснено 271 перебудову газових мереж, - зазначає директор з капітального будівництва АТ «Дніпропетровськгаз» Максим Бойко. – Нашу компанію обирають як надійного партнера у виконанні складаних робіт, адже наші фахівці мають винятковий багаторічний досвід та якісне матеріально-технічне забезпечення».

Фіксована вартість послуг з реконструкції в Україні відсутня. Вона розраховується відповідно до складності виконуваних робіт, адже існують різні види реконструкції - від заміни котла за ескізом до перенесення газопроводу.

Усе необхідне газове обладнання: котли, водонагрівачі, лічильники, сигналізатори газу, смарт-модеми для дистанційної передачі даних лічильника газу можна придбати у АТ «Дніпропетровськгаз». Індивідуальний підбір газового обладнання клієнтам допомагають здійснювати персональні менеджери у 104.ua Клієнтських просторах.

Дніпропетровськгаз наголошує: самовільне втручання у систему газопостачання і заміна її елементів заборонені законом. Реконструкцію необхідно здійснювати офіційно, усі роботи можуть виконувати лише ліцензовані фахівці.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектора, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізації галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайнято 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів і більше 8 млн. споживачів газу.