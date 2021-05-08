«Дніпропетровськгаз» проводить заміну газового обладнання

«Дніпропетровськгаз» проводить заміну газового обладнанняновини компаній
Компанія виконала реконструкцію трьомстам клієнтам
З початку року АТ «Дніпропетровськгаз» здійснило реконструкцію для майже 300 споживачів природного газу. Замовниками послуги є як фізичні, так і юридичні особи.
Реконструкція – це комплекс робіт, який виконується при заміні, або перенесенні газового обладнання або зміні пролягання газових мереж до газоспоживаючого обладнання. Реконструкція передбачає: розробку технічних умов, проєктно-кошторисної документації, припинення газопостачання на період проведення робіт, демонтаж існуючих та монтаж нових елементів системи газопостачання, перевірку нової мережі на міцність та герметичність, прийняття об’єкту в експлуатацію та здійснення пуску газу.
«Минулого року послугу реконструкції замовили у АТ «Дніпропетровськгаз» понад 650 клієнтів. А за перший квартал цього року вже здійснено 271 перебудову газових мереж, - зазначає директор з капітального будівництва АТ «Дніпропетровськгаз» Максим Бойко. – Нашу компанію обирають як надійного партнера у виконанні складаних робіт, адже наші фахівці мають винятковий багаторічний досвід та якісне матеріально-технічне забезпечення».
Фіксована вартість послуг з реконструкції в Україні відсутня. Вона розраховується відповідно до складності виконуваних робіт, адже існують різні види реконструкції - від заміни котла за ескізом до перенесення газопроводу.
Усе необхідне газове обладнання: котли, водонагрівачі, лічильники, сигналізатори газу, смарт-модеми для дистанційної передачі даних лічильника газу можна придбати у АТ «Дніпропетровськгаз». Індивідуальний підбір газового обладнання клієнтам допомагають здійснювати персональні менеджери у 104.ua Клієнтських просторах.
Дніпропетровськгаз наголошує: самовільне втручання у систему газопостачання і заміна її елементів заборонені законом. Реконструкцію необхідно здійснювати офіційно, усі роботи можуть виконувати лише ліцензовані фахівці.