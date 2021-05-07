Ціни ростуть. У Держстаті назвали продукти, які подорожчали

Найбільше подорожчали соняшникова олія – на 10,0% та цукор – на 5,0%

У річному вимірі (до квітня 2020 року) інфляція сповільнилася до 8,4% (з 8,5% у березні)

Споживчі ціни в Україні у квітні 2021 року порівняно з березнем зросли на 0,7%. З початку 2021 року зростання цін склало 4,8%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до квітня 2020 року) інфляція сповільнилася до 8,4% (з 8,5% у березні).

Продукти в Україні за квітень подорожчали на 1,2%. Найбільше подорожчали: соняшникова олія – на 10,0%, цукор – на 5,0%, хліб – на 1,3%, м'ясо та м'ясопродукти – на 1,3%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,9%, на одяг та взуття – на 0,9%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,4%.

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 0,2%, Охорона здоров'я подорожчала на 0,9%, транспорт подорожчав на 0,6%, ціни на зв'язок зросли на 0,1%, на відпочинок і культуру зросли на 0,1%, освіта подорожчала на 0,3%, ресторани і готелі подорожчали на 0,6%.

Як раніше повідомляв «Главком», в Україні стрімко дорожчає хліб. Тільки за останній рік його вартість збільшилася на 12,5%. Тенденція зростання ціни не припиняється, розповів економічний експерт Олег Пендзин.

«Незалежно від ситуації на світовому ринку з ціною пшениці хліб в Україні дорожчає щомісяця на 1-1,5%. І якщо на даний момент в Україні загальна інфляція 7,5%, то за рік хліб в Україні подорожчав на 12,5%», – повідомив економіст.

Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь. Готує проєкт відповідної постанови.

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