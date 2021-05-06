Жорсткі правила: заробітчан і покупців валюти позбавлять субсидій

Із 1 травня відбувається перерахунок субсидій для всіх українців, які отримують допомогу на оплату комуналки

В Україні з 1 травня посилили вимоги до субсидіантів. Під час розрахунку розміру допомоги також будуть враховувати дохід від депозитів. Крім того, субсидії позбавлять тих, хто купує валюту на велику суму або тривалий час перебуває за кордоном (це передусім зачепить заробітчан).

У категорію тих, кому субсидія не призначається, можуть увійти ті, хто отримав у дар або успадкував певне майно, наприклад, земельну ділянку. А також ті, чиї діти або родичі працюють за кордоном і пересилають гроші в Україну, припустив адвокат Іван Ліберман у коментарі UBR.

За що позбавлять субсидії:

придбання квартири, земельної ділянки, транспортного засобу (крім мопеда або причепа), товарів довгострокового використання на суму понад 50 тис. грн протягом року, що передує року звернення за субсидією);

наявності депозиту понад 56 750 грн;

купівлі-продажу валюти і банківських металів протягом року до року звернення за субсидією на суму понад 50 тис. грн;

безперервного перебування за кордоном понад 60 днів, окрім перебування на лікуванні, у відрядженні, нагляду за дитиною;

наявності заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг понад три місяці і з оплати аліментів понад три місяці;

якщо субсидіант не повернув надміру перераховану субсидію;

наявності автомобіля, яким менш ніж п'ять років із дати випуску;

якщо в родині більш ніж один автомобіль, якому з дати випуску менш ніж 15 років;

субсидіант ніде не вчився, не працював, не мав статусу безробітного.

У такому випадку, зазначив адвокат, у державних служб з'являться докази, що той чи інший претендент на субсидію крім пенсії отримує гроші з-за кордону. Це також може слугувати відмовою в наданні субсидії.

Нагадаємо, з 1 травня відбувається перерахунок субсидій для всіх українців, які отримують допомогу на оплату комуналки. Напередодні перерахунку Кабмін посилив правила для українців: враховуватимуть наявність двох і більше квартир і машин, доходи від депозитів, купівлю валюти і поїздки за кордон.

Читайте також: