Долар і євро 27 лютого знову додали в ціні



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Долар у четвер вже коштує 24,6 гривні

Національний банк України визначився з офіційними курсами валют на четвер, 27 лютого.

Долар США здорожчав на 11 копійок і коштує 24,64 грн.

Євроздорожчав на 20 копійок і коштує 26,80 грн.

Нагадаємо, уряд оновив прогнози щодо курсу долара в Україні. Оптимістичний сценарій: 2020 рік - 24,8 грн за долар, 2021 рік - 23,9 грн, 2022 рік - 24,2 грн. Консервативний прогноз: 2020 рік - близько 27 грн.

Топменеджери українських компаній, щоквартальне опитування яких традиційно провів Нацбанк, прогнозують, що протягом найближчих 12 місяців долар в Україні коштуватиме 27-28 гривень.

Прогнози Міжнародного валютного фонду щодо курсу долара в Україні такі: 2019 рік - 26,75 грн, 2020 рік - 27,72 грн, 2021 рік - 28,70 грн, 2022 рік - 29,67 грн, 2023 рік - 30,64 грн, 2024 рік - 31,61 грн.

Історичні антирекорди гривні стосовно іноземних валют в офіційних курсах НБУ: долар США 26 лютого 2015-го сягнув найвищого показника в 30,01 грн, євро встановив свій рекорд 26 січня 2018 року - 35,66 грн.