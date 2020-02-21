Без особливих стрибків: за тиждень гривня подешевшала на 3 копійки



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Стабільність курсу гривні може позитивно вплинути на роботу представників МВФ в Україні

У порівнянні з четвергом, сьогодні офіційний курс гривні по відношенню до долара виріс майже на 5 копійок - з 24,5231 грн/долар до 24,4777 грн/долар.

Нагадаємо, в перший банківський день цього тижня, понеділок, 17 лютого, офіційний курс гривні по відношенню до долара був 24,447 грн/долар. Таким чином, за тиждень офіційна гривня втратила 3 копійки.

Офіційний курс євро, в порівнянні з четвергом, знизився в ціні на 6 копійок - з 26,4862 грн/євро до 26,4249 грн/євро.

Офіційний курс валют на 21 лютого:

1 долар США - 24,4777 грн;

1 євро - 26,4249 грн;

1 швейцарський франк - 24,8947 грн;

1 фунт стерлінгів - 31,5114 грн.

На міжбанківському валютному ринку 21 лютого в покупці долар подорожчав на 2 копійки, а в продажу - на 1 копійку (24,42/24,45). У четвер, 20 лютого, міжбанк закрився в діапазоні 24,4450/24,4650 грн/долар.

Згідно з інформацією дилерів, коридор по долару в п'ятницю очікується в межах - 24,35-24,55 грн/долар, 26,273-26,539 грн/євро.

21 лютого торги по євро стартували в діапазоні 26,3589/26,3888 грн/євро. 20 лютого закрилися на рівні 26,4397/26,4588 грн/євро.

На готівковому ринку в п'ятницю вранці середній курс покупки долара склав 24,32 грн/долар. У порівнянні з четвергом готівковий долар подорожчав на 4 копійки - вранці 20 лютого американську валюту купували за курсом 24,36 грн/долар. Продають готівковий долар в п'ятницю за курсом 24,37 грн/долар.

Відзначимо, в перший банківський день цього тижня курс долара на готівковому ринку був 24,38/24,42грн/долар.

Середній курс купівлі/продажу євро вранці 21 лютого на готівковому ринку склав 26,35 грн/євро. 20 лютого вранці європейську валюту купували за курсом 26,40 грн/євро, продавали - 26,48 грн/євро. Таким чином, в покупці курс євро подешевшав на 5 копійок, а в продажу на 6 копійок.

«Курс гривні в п'ятницю, 21 лютого, перебуває біля позначки 24,45 гривні за долар. Ринок взяв невелику паузу після приїзду місії МВФ в Україні. І хоча кредит Фонду сам по собі не є необхідністю, співпраця з Фондом підвищує інвестиційну привабливість України. Водночас, на світових ринках долар США продовжує зростати, оскільки інвестори на тлі ризиків глобальної пандемії короновірусу, падіння і гальмування світових економік, поспішають піти в безпечні активи. Під сильним тиском знаходяться європейські валюти, що погіршує конкурентоспроможність українських товарів на європейському ринку. Ймовірно, в найближчій перспективі гривня продовжить демонструвати волатильність зі спробами ослаблення, що дозволить їй вийти з коридору 24,4-24,5 гривні за долар», - прокоментував керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

Джерело: Дело