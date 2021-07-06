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    Долар і євро знизилися після триденного зростання. Курс валют на 6 липня

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    Нацбанк на 6 липня встановив&nbsp;офіційний курс&nbsp;на рівні 27,29 гривень за долар - Долар і євро знизилися після триденного зростання. Курс валют на 6 липня
    Нацбанк на 6 липня встановив офіційний курс на рівні 27,29 гривень за долар
    Фото з відкритих джерел

    Долар впав на 12 копійок

    Нацбанк України на 6 липня встановив офіційний курс на рівні 27,29 гривень за долар. Це на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Відповідні дані вказані на сайті НБУ.

    Так, офіційний курс гривні до долара на 6 липня встановлено на такому рівні: 27,2904 гривень за 1 долар (– 0,1217 гривень). При цьому курс долара на 5 липня становив 27,4121 гривень за 1 долар.

    Таким чином, курс долара перейшов до зниження після того, як минулого тижня зростав протягом трьох днів.

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    Також Національний банк України на 6 липня встановив офіційний курс євро на рівні 32,37 гривень. Це ще майже на чотири копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

    Офіційний курс євро на 6 липня встановлено на такому рівні: 32,3732 гривень за євро (– 0,0375 гривень). При цьому курс євро на 5 липня становив 32,4107 гривень за євро.

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    Теги: Національний банк курс валют економіка валютні операції гривня фінанси НБУ
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    Долар і євро знизилися після триденного зростання. Курс валют на 6 липня