Долар і євро знизилися після триденного зростання. Курс валют на 6 липня

Долар і євро знизилися після триденного зростання. Курс валют на 6 липняграфіка
Долар впав на 12 копійок
Нацбанк України на 6 липня встановив офіційний курс на рівні 27,29 гривень за долар. Це на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Відповідні дані вказані на сайті НБУ.
Так, офіційний курс гривні до долара на 6 липня встановлено на такому рівні: 27,2904 гривень за 1 долар (– 0,1217 гривень). При цьому курс долара на 5 липня становив 27,4121 гривень за 1 долар.
Таким чином, курс долара перейшов до зниження після того, як минулого тижня зростав протягом трьох днів.
Також Національний банк України на 6 липня встановив офіційний курс євро на рівні 32,37 гривень. Це ще майже на чотири копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Офіційний курс євро на 6 липня встановлено на такому рівні: 32,3732 гривень за євро (– 0,0375 гривень). При цьому курс євро на 5 липня становив 32,4107 гривень за євро.