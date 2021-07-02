Нацбанк пояснив, чому «стрибає» гривня

У Нацбанку пояснили, що відбувається з курсом долара

У червні НБУ купив на міжбанківському валютному ринку $682,8 млн і продав $99,5 млн

Протягом більшої частини червня 2021 року на валютному ринку пропозиція переважала попит. Це відбувалося на тлі сприятливої зовнішньої цінової кон’юнктури та відновлення інтересу нерезидентів до гривневих ОВДП. Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за червень 2021 року.

«Утім, наприкінці місяця ситуаційні чинники (значні бюджетні виплати, збільшення волатильності на світових фінансових ринках) призвели до збільшення попиту на іноземну валюту і корекції курсу гривні», – йдеться в огляді.

Для згладжування надмірних коливань НБУ протягом червня проводив операції як із купівлі, так і з продажу іноземної валюти. Чиста купівля валюти НБУ становила 0,6 млрд доларів, зазначили в НБУ.

У червні центробанк відновив інтервенції на міжбанку після паузи у квітні-травні. НБУ в основному викуповував надлишки валюти. НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 682,8 млн доларів і продав 99,5 млн доларів. Позитивне сальдо склало 583,3 млн доларів.

Тим не менш, курс долара до гривні знизився у червні на 1,3% - 27,526 гривень за долар на 30 травня до 27,1763 на 30 червня.

За курсом НБУ 2 липня гривня подешевшала на 15 копійок.

Нагадаємо, що Нацбанк дозволив купувати валюту через платіжні термінали.

Також додамо, що 30 червня Рада ухвалила важливі закони, потрібні для співпраці з ЄС і МВФ. Зокрема Рада ухвалила закон про платіжні послуги № 4364 – таким чином українське законодавство адаптують під законодавство Європейського Союзу та формують правову підставу для інтеграції платіжної системи України з платіжною системою ЄС. Також Рада ухвалила закон № 4367, який необхідний для співпраці з Міжнародним валютним фондом. Закон вдосконалює регулювання діяльності банків, а його основною метою є, зокрема, посилити відповідальність наглядової ради та правління банку, системи внутрішнього контролю та управління ризиками.

Крім цього, передбачається нова структура капіталу, яка посилить здатність банку поглинати збитки, а також додаткові вимоги до членів ради і правління банку, зокрема до їхньої колективної придатності.

Додамо, що в Україні вдосконалять процедуру ліквідації банків. Верховна Рада схвалила в другому читанні відповідний законопроєкт №4546.

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