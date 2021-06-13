Долар відчутно подешевшав. Чи чекати курсу нижче 27 гривень

Експерти радять інвестувати в долар, чекаючи значного зростання його курсу через 100 днів

Гривня продовжує міцнішати: за тиждень вона «відібрала» у долара ще 21 копійку, середній курс готівкового продажу перед вихідними зупинився на 27,14 грн/долар. «Пікірування» курсу, що почалося минулого тижня, поступово змінилося плавним зниженням, але спадний тренд залишився.

Чи буде зміцнюватися гривня і далі і як довго, читайте далі. Експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Що сталося з курсом за тиждень

Готівковий долар дешевшав весь тиждень, але до вихідних темпи його ослаблення знизилися. Проте, за тиждень гривня відіграла у долара 21 копійку. При цьому курс покупки опустився нижче 27 гривень, а курс продажу до нього наблизився. Знову були побиті курсові рекорди року: так дешево американська валюта коштувала востаннє майже рік тому, в кінці червні 2020 року, але тоді тренд був висхідним.

Остаточний курс перед вихідними – 27,14 грн/долар у продажу і 26,95 грн/долар в покупці.

Максимальний курс, по якому можна було здати готівковий долар – 27,05 грн (на 15 коп. нижче ніж тиждень тому), мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар – 27,07 грн (на 15 коп. нижче, ніж тиждень тому).

Нацбанк, який встановив на минулий понеділок курс 27,29 грн/долар (-21 коп.), продовжив енергійно зміцнювати гривню. У четвер курс досяг 27,09 грн/долар (-20 копійок), але в п’ятницю регулятор трохи ослабив гривню – 27,11 грн/долар. На понеділок, 14 червня, Нацбанк встановив курс 27,04 грн/долар, зміцнивши гривню ще на 7 копійок.

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що головним драйвером зміцнення гривні третій тиждень поспіль є Мінфін, який продав минулого вівторка цінних паперів на рекордну суму – 19,12 млрд грн (тиждень тому було 15,86 млрд грн). В результаті курс долара почав швидко знижуватися – нерезиденти активно здавали валюту для купівлі гривневих ОВДП. І якби не вихід Нацбанку на міжбанківський ринок з покупкою валюти, то гривня зміцнилася б ще більше, помітно нижче 27 грн/долар.

«Регулятор цього разу викупив валюти вдвічі більше, ніж тиждень тому – 40 млн доларів, даючи зрозуміти: обвалу курсу нижче 27 грн він не допустить. Очевидно, що готівковий ринок пішов слідом за безготівковим, тим більше що особливого попиту на валюту серед населення зараз немає, її пропозиція більша, – аналізує Олександр Охріменко. – Зростання продажу готівки фізособами зрозуміле: карантин ослаблений, курортний сезон починається, в результаті почав швидко реалізовуватися відкладений попит на відпочинок. Це додатково знижує курс готівкового долара».

Олег Пендзин критикує настільки активне запозичення урядом коштів, та ще й під вищі відсотки, ніж тиждень тому: по 2-річних паперах було 12,05% річних (+0,55%), по 3-річних – 12,30% (+0,2%), по 5-річних – 12,52 (+0,2%).

Експерт каже, що уряд перебуває «на шпагаті»: попереду великі виплати за попередніми позиками, з 1 липня чергове підвищення соцстандартів, а грошей у казні не вистачає, доводиться позичати все більше і під все більш високі відсотки. Поки це ситуативно зміцнює гривню.

Андрій Шевчишин відзначив, що курс стабілізувався поблизу своїх максимумів після активних продажів валюти нерезидентами – 27,10.

«Жорстка позиція регулятора і викуп в резерви валюти додали впевненості покупцям, але поки продавці залишаються в більшості», – говорить Андрій Шевчишин.

Чого очікувати наступного тижня

Думки експертів цього разу неоднакові.

Якщо Олександр Охріменко чекає подальшого зниження курсу до 27 грн/долар, а Андрій Шевчишин говорить про бічний тренд (невеликі коливання вгору-вниз), то Олег Пендзин сказав, що курс стало прогнозувати складно навіть на тиждень вперед через незрозумілі дії Мінфіну.

«Замість того, щоб регулярно розміщувати ОВДП під стабільні відсотки, виходить «то густо, то пусто»: коли потрібні гроші, ставки різко підвищуються, коли не дуже потрібні – ставки знижуються до непривабливих, – аналізує Олег Пендзин. – Ринок лихоманить. Тому, якщо аукціон наступного вівторка виявиться провальним, що цілком імовірно, то курс долара може помітно піти вгору».

За оцінками Олександра Охріменка, Нацбанк почне активно викуповувати валюту, коли курс долара знизиться до 27 грн/доллларов.

«Нижче 27 гривень не буде, але поки чекаємо тренд на зниження», – упевнений Охріменко.

Андрій Шевчишин впевнений, що наступного тижня гравці можуть взяти паузу в очікуванні підсумків зустрічі Байден-Путін (16 червня) та рішення НБУ за ставкою (17 червня).

«У нерезидентів багато накопичених гривневих позицій, тому вони швидше за все продовжать купівлю ОВДП найближчого вівторка. Висока інфляція в Україні в травні (річні темпи 9,5%), налаштовують ринок на підвищення ставки НБУ. Очікуємо звуження активності і рух гривні в боковику 27,05-27,15 гривні за долар», – підсумував Андрій Шевчишин.

Продавати чи купувати валюту

Експерти уточнили свої прогнози.

Олександр Охріменко впевнений, що гривня не буде як мінімум дорожчати не тільки в червні, але і в липні і в першій половині серпня. Тому порада: заробляти на короткострокових гривневих депозитах (1-2 місяці), а не на курсі долара, актуальний ще на два місяці.

Андрій Шевчишин стверджує: зараз саме час купувати валюту, що дешевшає, в разі інвестування в неї «в довгу», на рік і більше. Підвищення курсу долара можливе восени, приблизно через 100 днів.

«Курс 27 гривень за долар – думаю, що це дно. НБУ активно викуповує валюту, і вважаю, що буде стояти жорстко на цих рівнях», – конкретизував експерт.

Джерело: Сегодня