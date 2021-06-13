Росія створює у Європі штучний дефіцит газу, тому ціна на нього дуже висока – Міненерго
Зеркаль зазначила, що наразі важко спрогнозувати, якими будуть ціни на газ узимку
Якщо Росія вирішить перервати транзит газу через Україну, він значно подорожчає для вітчизняних споживачів. Про це в етері програми «Сьогодні увечері» на телеканалі «Україна 24» розповіла радниця міністра енергетики Лана Зеркаль.
«Росія штучно стримує європейський ринок і не постачає ті обсяги, які потрібні Європі зараз, наприклад, для заповнення газових сховищ, що спорожніли. Була холодна весна, зараз треба все наповнювати, і ціни на газ дуже високі. А якими вони будуть взимку, ніхто не знає», – зазначила радниця міністра.
За її словами, якщо вже цієї зими трапиться переривання транзиту газу через територію України, то «для нас це буде дуже відчутно, насамперед у плані того, що ми отримаємо дуже дорогий газ».
«Зараз ми можемо постачати газ так званим віртуальним шляхом, тобто віртуальний реверс, коли відбувається обмін газу, і так працює у всьому світі. Якщо не буде транзиту, то нам доведеться фактично фізично постачати газ із Європи, і витрати на постачання газу значно збільшаться. Крім того, наші газосховища вже будуть не такими привабливими», – пояснила Зеркаль.
Нагадаємо, середня ціна імпортного природного газу в Україні в травні 2021 року зросла на 13,6% у порівнянні з квітнем і склала 291,72 дол. за тисячу кубометрів.
Раніше уряд скасував держрегулювання цін на газ. Підприємства теплокомуненерго тепер будуть укладати договори на постачання газу самостійно з будь-яким постачальником газу.
Через те, що рівень оплати за газ і житлово-комунальні послуги суттєво зріс, сьогодні будуть претендувати на державну підтримку крім 3 млн домогосподарств, що вже отримують субсидії, ще плюс 1,5-2 млн сімей. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній віце-прем’єр-міністр та ексміністр соціальної політики Павло Розенко.
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