Школа Милованова знову втрапила у тендерний скандал

Група керівників «Енергоатому» почала проходити навчання у Київській школі економіки ще до завершення торгів щодо надання послуг з підвищення кваліфікації

Ще до завершення тендеру «ДП «НАЕК «Енергоатом» щодо підвищення кваліфікації група керівників держпідприємства почала проходити навчання у Київській школі економіки, яка є учасником цього тендеру. Про це повідомив президент «КШЕ» Тимофій Милованов.

Милованов 10 червня опублікував світлину групи лідерів «Енергоатому» на навчанні в «КШЕ» на тему «Джерела влади в організаціях». І додав, що має ідею зробити фонд зарплат і центр якості освіти для шкільних вчителів разом із «Метінвестом» Ріната Ахметова. Жодних даних щодо оплати цього навчання Милованов не оприлюднив, повідомляють «Наші гроші».

У «Прозорро» немає даних про чинні договори «Енергоатома» з «КШЕ» за останній час. Лише торік замовляли коротке денне дистанційне навчання фахівців із публічних закупівель: «Енергоатом» для десяти осіб за 98 тис грн., а «РАЕС» для однієї особи за 11 тис грн.

Водночас «Енергоатом» прямо зараз проводить тендер на навчання своїх топ-менеджерів очікуваною вартістю 8,00 млн грн. Як повідомляється у системі «Прозорро», заявки подали «Київська школа економіки» Милованова та ТОВ «Академія ДТЕК» Ахметова.

Тематика цього навчання співставна з тим навчанням, що КШЕ вже провела для «Енергоатому».

На тендері замовляють операційний та проектний менеджмент, фінансовий та управлінський облік, управлінську економіку, організаційну поведінку, лідерство та управління персоналом, стратегічний маркетинг, стратегічне планування, управління ризиками і змінами, роботу над проектами. Програма для менеджерів середньої ланки включає управління процесами, управління в мультипроектному середовищі, управління в крос-культурному контексті, корпоративні фінанси, дизайн-мислення та інновації:

топ-менеджерів вчитимуть за управлінськими дисциплінами програми MBA (Master of Business Administration) в обсязі до 500 академічних годин;

менеджерів середньої ланки – щодо ефективного володіння інструментами для аналізу ринку та управління активами, побудови зав’язків з органами державної влади та можливостей презентації компанії у публічній площині та ефективної взаємодії з медіа в обсязі до 200 академічних годин.

Майбутній переможець надаватиме послуги аудиторно та дистанційно із вересня 2021 року по червень 2023 року, тобто два навчальні роки. Аукціон заплановано на 6 липня.

Засновником приватної установи «Університет «Київська школа економіки» («КШЕ») вказано однойменний благодійний фонд «Київська школа економіки», який у свою чергу зареєстрований на корпорацію «Економікс Едьюкейшн Енд Ресерч Консорціум» (США).

Заснована в 2010 році «Академія ДТЕК» через ТОВ «ДТЕК» і «DTEK B.V.» (Нідерланди) належить Рінату Ахметову. Цьогоріч вона отримала перший держпідряд на 1,60 млн грн.

Раніше Милованов розбовкав сімейний секрет директора НАБУ Ситника.

Нагадаємо, 20 травня «Спецтехеноекспорт» як дочірнє підприємство компанії «Укрспецекспорт» (входить до складу концерну «Укроборонпром») підписало контракт із ТОВ «Київська школа економіки та менеджменту» про купівлю послуг «проведення ринкових досліджень».

Вартість закупівлі склала 1,68 млн грн, строк надання послуг – до 1 жовтня 2021 року. Який предмет досліджень – на сторінці закупівлі не вказано ніяких даних. Закупівлю провели без торгів під приводом, що «Спецтехноекспорт» не є замовником у розумінні закону «Про публічні закупівлі».

Таке замовлення Київській школі економіки було зроблено за день до того, як президент України Володимир Зеленський указом від 21 травня увів до складу наглядової ради «Укроборонпрому» Тимофія Милованова, який і є президентом КШЕ. Милованов може потрапити в досить неприємну для нього ситуацію, яка називається «конфлікт інтересів».

Нагадаємо, Милованов назвав лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко «бабусею корупції». Про це він заявив в етері телеканалу «Свобода слова на ICTV». Сексистський виступ колишнього міністра обурив соціальні мережі.