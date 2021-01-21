Доставка газу на Івано-Франківщині: за минулий рік оператор мереж зазнав значних збитків

Тарифні збитки АТ «Івано-Франківськгаз» за 2020 рік склали 88,8 млн.грн

Різке зростання цін на газ, який «Івано-Франківськгаз» купує для технологічних потреб за тарифні кошти, призвело до отримання збитків за підсумками 2020 року. З початку цього року зростання цін на газ пришвидшилось, тому нові тарифи також не покривають всіх обґрунтованих витрат газорозподільної компанії. Така хронічна збитковість дестабілізує діяльність газорозподільної компанії, яка забезпечує газом понад 410 тис. клієнтів Прикарпаття.

Компанія майже 40% від отриманих тарифних коштів направляє на закупівлю обсягів газу для технологічних потреб. Впродовж другого півріччя 2020 року ціна на газ зросла на 41%. Через тарифну виручку Товариство компенсувало лише 50% вартості необхідних обсягів технологічного газу. За рахунок суттєвої різниці між фактичною вартістю та вартістю технологічного газу, закладеною в тарифі для АТ «Івано-Франківськгаз» – компанія за підсумками 2020 року отримала збиток в сумі 88,8 млн. грн.

Аналогічна ситуація склалася і з тарифами на розподіл встановленими на 2021 рік. У зв’язку з різким здорожчанням природного газу на ринку на початку року діючий з 1 січня 2021 року тариф на розподіл вже не покриває всіх економічно обґрунтованих витрат на придбання технологічного газу для газорозподільної компанії.

Зокрема, в тарифі на розподіл на 2021 рік ціна технологічного газу встановлена на рівні 7020 грн. з ПДВ. За результатами ж торгів на європейському хабі TTF вартість січневого газу вже складає 9 650 грн. /тис. куб. м. АТ «Івано-Франківськгаз» не змогло придбати газ на Українській енергетичній біржі. Компанія двічі, 29 та 30 грудня 2020 року, оголошувала торги з метою закупівлі технологічного газу, але так і не змогла придбати ресурс за передбачені в тарифі кошти.

В тексті Меморандуму з МВФ, що підписаний президентом та прем’єр-міністром, зазначено, що тарифи на розподіл мають покривати всі витрати Операторів ГРМ.