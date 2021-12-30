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    Економіка та фінанси

    ДТЕК Енерго інвестувала в ремонт і модернізацію ТЕС 2,6 млрд грн в 2021 році

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    На стадії реалізації знаходяться 4 ремонти блоків на Луганській, Ладижинській, Курахівській та Придніпровській ТЕС &ndash; ДТЕК Енерго - ДТЕК Енерго інвестувала в ремонт і модернізацію ТЕС 2,6 млрд грн в 2021 році
    На стадії реалізації знаходяться 4 ремонти блоків на Луганській, Ладижинській, Курахівській та Придніпровській ТЕС – ДТЕК Енерго

    В піки навантаження задіяні до 32 блоків компанії з усіх 43-45 працюючих в системі енергоблоків ТЕС і ТЕЦ – гендиректор ДТЕК Енерго

    У 2021 році ДТЕК Енерго інвестувала в ремонтну кампанію блоків ТЕС, загальностанційного обладнання, будівель та споруд складають 2,6 млрд грн.

    Про це повідомили в прес-службі компанії.

    «Це кошти, спрямовані на забезпечення надійної і безперебійної роботи теплоелектростанцій, передусім в період опалювального сезону. Енергетики реалізували 29 планових ремонтів енергоблоків теплоелектростанцій. Відповідні роботи були проведені на блоках Криворізької, Придніпровської, Запорізької, Курахівської, Луганської, Бурштинської, Добротвірської та Ладижинської ТЕС», – повідомили в компанії.

    На стадії реалізації знаходяться 4 ремонти блоків на Луганській, Ладижинській, Курахівській та Придніпровській ТЕС.

    «Тривалий час ТЕС ДТЕК Енерго продовжують працювати максимальним складом обладнання. В піки навантаження задіяні до 32 блоків компанії з усіх 43-45 працюючих в системі енергоблоків ТЕС і ТЕЦ. ДТЕК Енерго продовжує активно вкладати у ремонтні роботи та робить все необхідне, щоб забезпечити світлом і теплом оселі українців. І це не зважаючи на те, що борги на балансуючому ринку перед нашими генераціями на сьогодні складають майже 1,1 млрд грн. Це кошти, які могли б бути спрямовані на ремонтну компанію», – цитує прес-служба генерального директора «ДТЕК Енерго» Ільдара Салєєва.

    Теги: ТЕС ТЕЦ ремонт ДТЕК
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    ДТЕК Енерго інвестувала в ремонт і модернізацію ТЕС 2,6 млрд грн в 2021 році