Прокуратура проводить обшуки через неякісний ремонт басейну в столичній лікарні

Чиновники й підрядник підозрюються у привласненні 1,3 млн грн

Святошинська окружна прокуратура Києва спільно з поліцією провели обшуки у службової особи Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської РДА, а також у керівників та посадових осіб підрядної організації у рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами при здійсненні реконструкції басейну КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2». Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, приватне товариство упродовж 2018-2020 років на замовлення Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської РДА здійснювало роботи з реконструкції басейну КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» загальною вартістю понад 17 млн грн.

При цьому підрядна організації виконала вказані роботи не в повному обсязі та із використанням завищення вартості робіт та матеріалів, а при їх виконанні здійснювала оформлення виконання субпідрядних робіт та постачання товарів від підприємств з ознаками фіктивності.

Сума заподіяних збитків складає 1,3 млн грн.

29 грудня 2021 року на підставі ухвал суду за місцем проживання службових та посадових осіб, відносно яких наявні відомості про те, що останні причетні до вчинення злочину, розпочато обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 191 КК України.