Мешканців Київщини заспокоїли: на свята світло не вимикатимуть

Із 29 грудня по 10 січня планові роботи на електромережі не проводитимуться

ДТЕК Київські регіональні електромережі скорегував графік проведення планових робіт з 29 грудня до 10 січня для того, аби не відключати електроенергію у будинках мешканців Київщини в ці дні. Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

«Ми розуміємо, як важливо нашим клієнтам зустрічати новорічні свята вдома зі світлом, теплом, затишком та комфортом. Це особливо актуально в період низьких температур та погіршення погідних умов, які ми спостерігаємо зараз», – сказано в повідомленні ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Енергокомпанія запевнила, що з 29 грудня по 10 січня планові роботи для посилення інфраструктури мереж не проводитимуться – світло для цього не відключатиметься.

Аварійні бригади компанії у святковий період продовжать роботу в режимі 24/7.

Як повідомлялося, 28 грудня через дорожньо-транспортну пригоду у Софіївській Борщагівці, в якій автомобіль швидкої допомоги повалив електроопору, мешканці кількох населених пунктів передмістя Києва залишилися без світла. У результаті ДТП порвалась лінія електропередачі. Фахівці ліквідовують аварію на лінії 10 кВ, що живить клієнтів Бучанського району.



