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    Мешканців Київщини заспокоїли: на свята світло не вимикатимуть

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    Новорічні свята мешканці Київщини проведуть зі світлом - Мешканців Київщини заспокоїли: на свята світло не вимикатимуть
    Новорічні свята мешканці Київщини проведуть зі світлом
    фото з відкритих джерел

    Із 29 грудня по 10 січня планові роботи на електромережі не проводитимуться

    ДТЕК Київські регіональні електромережі скорегував графік проведення планових робіт з 29 грудня до 10 січня для того, аби не відключати електроенергію у будинках мешканців Київщини в ці дні. Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

    «Ми розуміємо, як важливо нашим клієнтам зустрічати новорічні свята вдома зі світлом, теплом, затишком та комфортом. Це особливо актуально в період низьких температур та погіршення погідних умов, які ми спостерігаємо зараз», – сказано в повідомленні ДТЕК Київські регіональні електромережі.

    Енергокомпанія запевнила, що з 29 грудня по 10 січня планові роботи для посилення інфраструктури мереж не проводитимуться – світло для цього не відключатиметься.

    Аварійні бригади компанії у святковий період продовжать роботу в режимі 24/7.

    Як повідомлялося, 28 грудня через дорожньо-транспортну пригоду у Софіївській Борщагівці, в якій автомобіль швидкої допомоги повалив електроопору, мешканці кількох населених пунктів передмістя Києва залишилися без світла. У результаті ДТП порвалась лінія електропередачі. Фахівці ліквідовують аварію на лінії 10 кВ, що живить клієнтів Бучанського району.

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    Теги: електроенергія Київщина ДТЕК новорічні свята населення
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    Мешканців Київщини заспокоїли: на свята світло не вимикатимуть