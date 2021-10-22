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    ДТЕК імпортував 278 тис. т вугілля в рамках підготовки до зими

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    ДТЕК також веде перемовини про додаткові обсяги імпортного вугілля - ДТЕК імпортував 278 тис. т вугілля в рамках підготовки до зими
    ДТЕК також веде перемовини про додаткові обсяги імпортного вугілля

    Станом на 21 жовтня на складах ТЕС «ДТЕК Енерго» знаходиться 492 тис. т вугілля

    Компанія ДТЕК у вересні–жовтні імпортувала вже 278 тис. т вугілля для роботи ТЕС в осінньо-зимовий період.

    Про це йдеться в повідомленні компанії.

    «Газове вугілля передбачене в рамках укладених контрактів на поставки з Польщі (340 тис. т) та Казахстану. В найближчі місяці очікуються поставки законтрактованого нещодавно газового вугілля із США, загальним обсягом 225 тис. т. Також компанія повністю забезпечує потреби антрацитових блоків Луганської та Криворізької ТЕС необхідною кількістю палива», – повідомили в компанії.

    Компанія також веде перемовини про додаткові обсяги імпортного вугілля.

    Станом на 21 жовтня на складах ТЕС «ДТЕК Енерго» знаходиться 492 тис. т вугілля.

    На коливання обсягів складів вугілля у вересні–жовтні вплинуло різке похолодання та підвищене навантаження на ТЕС ДТЕК Енерго в останню декаду минулого місяця, а також нещодавнє екстрене відвантаження майже 50 тис. т палива для покриття його дефіциту на генераціях ПАТ «Центренерго» та ПАТ «Донбасенерго».

    Теги: ТЕС вугілля ДТЕК Центренерго
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    ДТЕК імпортував 278 тис. т вугілля в рамках підготовки до зими