Запорізький залізорудний комбінат оголосив про план збільшити видобуток руди вчетверо

У 2020 році комбінат збільшив свої інвестиції в капітальне будівництво до 441 млн гривень

20 жовтня 2021 року на Запорізькому залізорудному комбінаті анонсований старт будівництва Південного вентиляційного ствола № 2 (ЮВС-2). Реалізація такого масштабного проєкту на гірничорудному підприємстві здійснюється вперше за 30 років існування незалежної України.

За реалізацію проєкту комплексно відповідає Corum Group (входить в ДТЕК Енерго). Сума фінансування двох етапів проєкту становить близько $81,6 млн. Будівництво Південного вентиляційного ствола № 2 дозволить збільшити обсяги видобутку руди з Переверзівського родовища з нинішніх 0,5 млн тонн до 2 млн тонн і створити понад 1 500 нових робочих місць на ЗЗРК і в суміжних галузях, а також забезпечити зростання податкових відрахувань до бюджетів всіх рівнів та дасть поштовх подальшому розвитку економіки регіону і країни.

Юрій Риженков, Генеральний директор Групи Метінвест (акціонер ЗЗРК), зазначив що реалізація цього проєкту дозволить гарантувати зайнятість тисяч гірників та створити робочі місця в суміжних галузях.

«В цьому році Метінвест відзначив перші 15 років своєї роботи. Сума інвестицій компанії за цей період перевищила 10 млрд доларів: кожен десятий долар в розвиток українського промислового сектора – це внесок Метінвесту. Ми віримо в Україну, віримо в її економіку, тому продовжуємо інвестувати в зміцнення позицій українського національного виробника. У довгостроковій перспективі реалізація стратегічного проєкту з високим експортним потенціалом дозволить ЗЗРК освоїти родовище багатих залізних руд, а значить гарантувати зайнятість тисяч гірників, створити робочі місця в суміжних галузях, наростити відрахування до бюджетів усіх рівнів та забезпечити сталий розвиток регіону» – заявив Риженков.

Запорізький залізорудний комбінат – одне з найбільших підприємств гірничо-металургійного комплексу України з підземного видобутку руди, що забезпечує роботою майже 5 тисяч гірників. На ЗЗРК розроблена перспективна стратегія розвитку підприємства, що передбачає відпрацювання Південно-Білозерського родовища до горизонту 1 540 м і Переверзівського родовища до горизонту 840 м. У 2020 році комбінат збільшив свої інвестиції в капітальне будівництво до 441 млн гривень, при цьому направивши до бюджетів усіх рівнів понад 1,1 млрд гривень.