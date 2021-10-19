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    Дефіцит вугілля в Україні. Ексглава уряду назвав винних

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    За словами Яценюка, запас вугілля на ТЕС в чотири рази менше від норми - Дефіцит вугілля в Україні. Ексглава уряду назвав винних
    За словами Яценюка, запас вугілля на ТЕС в чотири рази менше від норми

    Дефіцит вугілля виник через цілеспрямовану державну політику проти шахтарів і енергетиків, – Яценюк

    Причиною браку вугілля перед опалювальним сезоном стало те, що уряд з 2019 року цілеспрямовано боровся з власними енергетиками та шахтарями задля відкриття імпорту електроенергії з Російської Федерації.

    Про це заявив експрем’єр-міністр Арсеній Яценюк.

    «Чому немає вугілля? Тому що з 2019 року вони боролися проти українських енергетиків і проти українських вугільників. З 2019 року вони робили все, щоб зменшити обсяги вугілля, для того, щоб ціна на електроенергію була неринкова, для того, щоб сидіти на голці з Росії та Білорусі з імпорту вугілля. І для того, щоб годувати нашими з вами грошима по факту російську армію», – сказав Яценюк в ефірі телеканалу «Україна24».

    Як наслідок, за словами колишнього очільника уряду, запас вугілля на ТЕС у чотири рази менше від норми.

    «Станом на вчорашній день, знаєте скільки вугілля на складах? Три шістки – 666. Дуже символічно. Це в чотири рази менше, ніж має бути в країні. І сьогодні вони заявляють про те, що вони вже готові купляти у Білорусії. А це означає у Росії», – додав Яценюк.

    Нагадаємо, половина енергоблоків державної «Центренерго» досі не працюють через дефіцит вугілля.

    За даними Міністерства енергетики, станом на 19 жовтня вугілля на державних ТЕС залишилося на 7–12 днів роботи.

    Теги: ТЕС Арсеній Яценюк вугілля Центренерго уряд
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    Дефіцит вугілля в Україні. Ексглава уряду назвав винних