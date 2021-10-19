Дефіцит вугілля в Україні. Ексглава уряду назвав винних

За словами Яценюка, запас вугілля на ТЕС в чотири рази менше від норми

Дефіцит вугілля виник через цілеспрямовану державну політику проти шахтарів і енергетиків, – Яценюк

Причиною браку вугілля перед опалювальним сезоном стало те, що уряд з 2019 року цілеспрямовано боровся з власними енергетиками та шахтарями задля відкриття імпорту електроенергії з Російської Федерації.

Про це заявив експрем’єр-міністр Арсеній Яценюк.

«Чому немає вугілля? Тому що з 2019 року вони боролися проти українських енергетиків і проти українських вугільників. З 2019 року вони робили все, щоб зменшити обсяги вугілля, для того, щоб ціна на електроенергію була неринкова, для того, щоб сидіти на голці з Росії та Білорусі з імпорту вугілля. І для того, щоб годувати нашими з вами грошима по факту російську армію», – сказав Яценюк в ефірі телеканалу «Україна24».

Як наслідок, за словами колишнього очільника уряду, запас вугілля на ТЕС у чотири рази менше від норми.

«Станом на вчорашній день, знаєте скільки вугілля на складах? Три шістки – 666. Дуже символічно. Це в чотири рази менше, ніж має бути в країні. І сьогодні вони заявляють про те, що вони вже готові купляти у Білорусії. А це означає у Росії», – додав Яценюк.

Нагадаємо, половина енергоблоків державної «Центренерго» досі не працюють через дефіцит вугілля.

За даними Міністерства енергетики, станом на 19 жовтня вугілля на державних ТЕС залишилося на 7–12 днів роботи.