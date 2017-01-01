Економіст пояснив, чим загрожує Україні черговий зрив приватизації

На думку експерта, приватизація — це потужний шанс побороти корупцію

Економіст Олег Устенко пояснив, чим загрожує Україні зрив голосування за законопроект «Про приватизацію державного майна». «Невиконання приватизації означатиме, що наш борг збільшуватиметься, макроекономічні параметри погіршуватимуться. Вартість активів зменшуватиметься», — відзначив Устенко в інтерв’ю



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На думку експерта, приватизація — це потужний шанс побороти корупцію

Економіст Олег Устенко пояснив, чим загрожує Україні зрив голосування за законопроект «Про приватизацію державного майна». «Невиконання приватизації означатиме, що наш борг збільшуватиметься, макроекономічні параметри погіршуватимуться. Вартість активів зменшуватиметься», — відзначив Устенко в інтерв’ю «Главкому»

Економіст переконує, що якщо не продавати держпідприємства зараз, потрібно бути готовими, що їх вартість стрімко впаде. «Тоді потрібно змиритися з існуючою корумпованою системою. — продовжує Устенко, — З тим, що політичні партії фінансують себе за рахунок окремих секторів економіки й підприємств. Також не треба ставити жодних питань про те, як на держпідприємстві може бути конкурс зі 100 людей на посаду керівника при заробітній платі $200 на місяць. В такому разі можна заплющити очі і на 131 місце в рейтингу рівня корупції. Але варто пам’ятати те, що не існує заможних націй з високим рівнем корупції. Якщо ми не хочемо цього розуміти, то можемо вважати, що приватизація – зло».

Устенко наголошує на тому, що цей закон дуже важливий для продовження співпраці з МВФ. «Однак є безліч сигналів, які говорять про припинення співпраці до кінця цього року. Тобто ми не будемо отримувати транші. Це може демотивувати владу та знизити політичну волю на імплементацію закону про приватизацію», — говорить він.

На думку економіста, приватизація зараз має вирішити не питання наповнення бюджету, а має розв’язати інші проблеми. «По-перше, знизити рівень корупції. По-друге, скинути підприємства з пліч українських платників податків та намагатися зберегти їх гроші в майбутньому. Адже наразі значна кількість цих підприємств — неефективні», — резюмує Устенко.

Нагадаємо, що чергова спроба запустити приватизацію в Україні відбулася 9 листопада. У цей день в парламенті був проголосований в першому читанні законопроект «Про приватизацію державного майна».

Переваги, які надає черговий приватизаційний законопроект 7066, - це прозорі аукціони та вирішення суперечок через англійське право. Економіст Олег Устенко зазначає, що це може стати родзинкою, яка приверне увагу інвесторів до України. Однак чергове пускання пилу в очі і невиконання обіцянок щодо запуску приватизації може призвести до значного погіршення стосунків з МВФ. Адже ухвалення згаданого закону залишається однією з умов для співпраці з цією установою.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Олег Устенко: Приватизація - це не наповнення бюджету, а спосіб знизити корупцію