Економіст: проїсти гроші від приватизації – не найгірший варіант

Україні доведеться позичати гроші, щоб перекрити дефіцит бюджету в наступному році, — Устенко

Економіст Олег Устенко переконаний: отримані гроші від приватизації одразу підуть на «проїдання». Таку думку він висловив у інтерв’ю «Главкому». «Навіть якщо припустити, що ми повністю проведемо заплановану приватизацію в наступному році (>20 млрд грн), то нам все рівно знадобиться близько $2-2,5 млрд,



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Україні доведеться позичати гроші, щоб перекрити дефіцит бюджету в наступному році, — Устенко

Економіст Олег Устенко переконаний: отримані гроші від приватизації одразу підуть на «проїдання». Таку думку він висловив у інтерв’ю «Главкому». «Навіть якщо припустити, що ми повністю проведемо заплановану приватизацію в наступному році (>20 млрд грн), то нам все рівно знадобиться близько $2-2,5 млрд, які Україна буде змушена позичати, щоб перекрити дефіцит бюджету в наступному році. Тут або проводити приватизацію та «проїдати» її, або не проводити та йти на зовнішні та внутрішні ринки й збільшувати боргове навантаження», — пояснює Устенко.

Також економіст називає третій варіант, який, на його думку, є правильним: «намагатися жити на ті засоби, які в нас є».

«Тоді гроші, які ми отримуємо з приватизації, можна було б використати на розвиток країни чи погашення боргів. Але політики розглядають лише дві альтернативи», — резюмує Устенко.

Нагадаємо, що чергова спроба запустити приватизацію в Україні відбулася 9 листопада. У цей день в парламенті був проголосований в першому читанні законопроект «Про приватизацію державного майна».

Переваги, які надає черговий приватизаційний законопроект 7066, - це прозорі аукціони та вирішення суперечок через англійське право. Економіст Олег Устенко зазначає, що це може стати родзинкою, яка приверне увагу інвесторів до України. Однак чергове пускання пилу в очі і невиконання обіцянок щодо запуску приватизації може призвести до значного погіршення стосунків з МВФ. Адже ухвалення згаданого закону залишається однією з умов для співпраці з цією установою.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Олег Устенко: Приватизація - це не наповнення бюджету, а спосіб знизити корупцію