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    Економіка та фінанси

    Ексневістка Ющенка відхрестилася від крадіжки грошей із молдовських банків

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    Колишня невістка експрезидента України Віктора Ющенка Єлизавета - Ексневістка Ющенка відхрестилася від крадіжки грошей із молдовських банків
    Колишня невістка експрезидента України Віктора Ющенка Єлизавета

    «Молдова від мене залишилася, як і раніше, так само далеко, як і до цих фейкових статей», - заявила Єлизавета

    Колишня невістка третього президента України Віктора Ющенка Єлизавета заявила в Instagram, що не має жодного стосунку до крадіжки грошей із молдовських банків.

    Вона стверджує, що інформацію про свою причетність до крадіжки грошей із молдовських банків вона побачила у ЗМІ.

    «Знаючи напевно, що нічого такого на жодні мої рахунки не надходило, усе одно зв'язалася зі своїми банками й перевірила. Як я і передбачала, Молдова від мене залишилася, як і раніше, так само далеко, як і до цих фейкових статей. Тому цілком офіційно заявляю, що ні я, ні мій чоловік не маємо жодного стосунку до того, що журналісти так старанно намагаються видати за своє розслідування», – написала вона. 

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    Увидела сегодня стремительное распространение вот такой информации о себе. Зная наверняка, что ничего подобного ни на какие мои счета не поступало, всё равно связалась со своими банками и перепроверила. Как я и предполагала, Молдавия от меня осталась, по-прежнему, также далеко как и до этих фейковых статей. Поэтому совершенно официально заявляю, что ни я, ни мой муж, не имеем никакого отношения к тому, что журналисты так усердно пытаются выдать за своё расследование!!!!

    Допис, поширений Liza Yushchenko (@liza_u)

    Раніше ЗМІ повідомили, що ім’я колишньої невістки експрезидента України Віктора Ющенка Єлизавети опинилось серед бенефіціарів крадіжки мільярда з банків Молдови.

    У 2015 році в Молдові стало відомо, що з трьох банків - Banca de Economii, Banca Sociala і Unibank, які контролювали майже половину ринку банківських послуг, було виведено за кордон близько мільярда доларів.

    Банки були ліквідовані, а кошти вкладникам і економічним агентам були повернуті коштом активів держави. Розслідуванням ситуації за рішенням Національного банку Молдови в 2015 році зайнялася міжнародна компанія Kroll.

    Парламент Молдови створив спеціальну комісію з розслідування всіх обставин крадіжки коштів з молдавської банківської системи.

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