Ексневістка Ющенка відхрестилася від крадіжки грошей із молдовських банків



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Колишня невістка експрезидента України Віктора Ющенка Єлизавета

«Молдова від мене залишилася, як і раніше, так само далеко, як і до цих фейкових статей», - заявила Єлизавета

Колишня невістка третього президента України Віктора Ющенка Єлизавета заявила в Instagram, що не має жодного стосунку до крадіжки грошей із молдовських банків.

Вона стверджує, що інформацію про свою причетність до крадіжки грошей із молдовських банків вона побачила у ЗМІ.

«Знаючи напевно, що нічого такого на жодні мої рахунки не надходило, усе одно зв'язалася зі своїми банками й перевірила. Як я і передбачала, Молдова від мене залишилася, як і раніше, так само далеко, як і до цих фейкових статей. Тому цілком офіційно заявляю, що ні я, ні мій чоловік не маємо жодного стосунку до того, що журналісти так старанно намагаються видати за своє розслідування», – написала вона.

Раніше ЗМІ повідомили, що ім’я колишньої невістки експрезидента України Віктора Ющенка Єлизавети опинилось серед бенефіціарів крадіжки мільярда з банків Молдови.

У 2015 році в Молдові стало відомо, що з трьох банків - Banca de Economii, Banca Sociala і Unibank, які контролювали майже половину ринку банківських послуг, було виведено за кордон близько мільярда доларів.

Банки були ліквідовані, а кошти вкладникам і економічним агентам були повернуті коштом активів держави. Розслідуванням ситуації за рішенням Національного банку Молдови в 2015 році зайнялася міжнародна компанія Kroll.

Парламент Молдови створив спеціальну комісію з розслідування всіх обставин крадіжки коштів з молдавської банківської системи.