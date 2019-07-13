Крадіжка мільярда у Молдові: серед бенефіціарів назвали ексневістку Ющенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після розлучення з Андрієм Ющенком Єлизавета знову вийшла заміж і якийсь час жила в Америці

Колишня невістка Ющенка отримала з молдавських банків $50 тисяч на свій рахунок

Ім’я колишньої невістки експрезидента України Віктора Ющенка Єлизавети опинилось серед бенефіціарів крадіжки мільярда з банків Молдови.

Про це повідомляє видання NewsMaker.

Зазнається, що 11 липня лідер «Нашої партії» Ренато Усатий представив неоприлюднену раніше повну версію другого звіту американської компанії Kroll про розслідування крадіжки мільярда. Детективи компанії повідомляють, що їм вдалося простежити шлях більше $30 млн.

Звіт детально описує, як гроші з молдовських банків потрапляли до компаній, пов'язаних з екслідером Демпартії Володимиром Плахотнюком, а іноді і прямо на його особисті рахунки та на рахунки громадян інших країн.

Cеред тих, хто отримував на особисті рахунки гроші з молдовських банків, виявилася колишня невістка Віктора Ющенка - Єлизавета.

Вона отримала $50 тисяч на свій рахунок в американському банку. Після розлучення з Андрієм Ющенком вона знову вийшла заміж і якийсь час жила в Америці. Журналістам говорила, що її новий чоловік - бізнесмен.

Нагадаємо, лідер колишньої влади Молдови Володимир Плахотнюк покинув Молдову після недавньої зміни влади і нині перебуває за кордоном.

У 2015 році в Молдові стало відомо, що з трьох банків - Banca de Economii, Banca Sociala і Unibank, які контролювали майже половину ринку банківських послуг, було виведено за кордон близько мільярда доларів.

Банки були ліквідовані, а кошти вкладникам і економічним агентам були повернуті коштом активів держави. Розслідуванням ситуації за рішенням Національного банку Молдови в 2015 році зайнялася міжнародна компанія Kroll.

Парламент Молдови створив спеціальну комісію з розслідування всіх обставин крадіжки коштів з молдавської банківської системи.