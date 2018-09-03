Експорт соняшникової олії в Україні в 2018 році йде на рекорд



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Географія поставок даної продукції не змінилась

Незважаючи на скорочення обсягів відвантажень протягом останніх 4 місяців, сезонні показники з виробництва соняшникової олії в Україні залишаються близькими до рекордного рівня. Про це повідомляють аналітики «Украгроконсалт».

Так, за період з вересня по липень 2017/18 МГ експорт соняшникової олії склав 4,9 млн тонн проти 5,4 млн тонн роком раніше. За підсумками липня відставання від показників минулого рекордного сезону збільшилася до 8,5%.

У липні поточного 2017/18 сезону експорт соняшникової олії з України склав 422 тис. тонн, що на 3,2% менше порівняно з минулим місяцем та на 17,3% у порівнянні з липнем минулого сезону.

Основними напрямками експорту української соняшникової олії залишаються Індія (45% усього експорту), країни ЄС (26%) і Китай (9%). При цьому Індія, незважаючи на зростання імпортного мита, збільшила закупівлі в порівнянні з минулим сезоном на 21,4%, країни ЄС і Китай, навпаки, скоротили на 17,5% і 13,9% відповідно, повідомляє UBR.

Раніше повідомлялося, що Україна в 2018/2019 маркетинговому році (МР, вересень-серпень) може скоротити виробництво цукру на 5,5% і збільшити його експорт на 13%,