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    Економіка та фінанси

    Експорт соняшникової олії в Україні в 2018 році йде на рекорд

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    Експорт соняшникової олії в Україні в 2018 році йде на рекорд

    Географія поставок даної продукції не змінилась

    Незважаючи на скорочення обсягів відвантажень протягом останніх 4 місяців, сезонні показники з виробництва соняшникової олії в Україні залишаються близькими до рекордного рівня. Про це повідомляють аналітики «Украгроконсалт».

    Так, за період з вересня по липень 2017/18 МГ експорт соняшникової олії склав 4,9 млн тонн проти 5,4 млн тонн роком раніше. За підсумками липня відставання від показників минулого рекордного сезону збільшилася до 8,5%.

    У липні поточного 2017/18 сезону експорт соняшникової олії з України склав 422 тис. тонн, що на 3,2% менше порівняно з минулим місяцем та на 17,3% у порівнянні з липнем минулого сезону.

    Основними напрямками експорту української соняшникової олії залишаються Індія (45% усього експорту), країни ЄС (26%) і Китай (9%). При цьому Індія, незважаючи на зростання імпортного мита, збільшила закупівлі в порівнянні з минулим сезоном на 21,4%, країни ЄС і Китай, навпаки, скоротили на 17,5% і 13,9% відповідно, повідомляє UBR.

    Раніше повідомлялося, що Україна в 2018/2019 маркетинговому році (МР, вересень-серпень) може скоротити виробництво цукру на 5,5% і збільшити його експорт на 13%, 

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