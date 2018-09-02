Україна скоротить виробництво цукру, але збільшить його експорт



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Демографічна ситуація в Україні призведе до зниження внутрішнього споживання цукру

Україна в 2018/2019 маркетинговому році (МР, вересень-серпень) може скоротити виробництво цукру на 5,5% і збільшити його експорт на 13%, повідомляє Національна асоціація виробників цукру «Укрцукор».

«В сезоні 2018/2019 в Україні і Росії буде спостерігатися зниження виробництва цукру – на 5,5% і 11% відповідно, однак у Білорусі прогнозується зростання на 13%. При цьому експорт цукру з України та Росії зросте на 13% і 7% відповідно, в той час як у Білорусі очікується незначне зменшення – на 5%. Крім того, збережеться жорстка конкуренція за ринки збуту», – цитується в повідомленні керівник аналітичної служби ЦК Sucden (СНД) Марина Сідак.

За її словами, за рахунок негативної демографічної ситуації в Україні буде спостерігатися зниження внутрішнього споживання. При цьому існує ризик скорочення українських залізничних перевезень цукру через брак критих вагонів.

Як повідомлялося з посиланням на дані «Укрцукру», Україна в поточному МР скоротить експорт цукру мінімум на 25% у порівнянні з попереднім МР.

Виробництво цукру в 2017/2018 МГ зросло на 6,5% і становить 2,14 млн тонн.

Нагадаємо, у травні Верховна Рада відмінила державне регулювання ринку цукру.

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