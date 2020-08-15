«Енергоатом» відмовився продавати електроенергію на торгах після зміни ПСО



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«Енергоатом» виставив на торги обсяги струму на кінець серпня. На даний момент вони вже практично не затребувані

Відмова Енергоатому продавати електроенергію відбулась після того як 5 серпня Кабмін вніс зміни до постанови про ПСО

НАЕК «Енергоатом» 14 серпня на аукціоні, на який було виставлено 800 лотів загальним обсягом 249,6 тис МВт-год базового навантаження, не акцептував жодної пропозиції від покупців, які пропонували купити лоти за цінами 950-1150 грн/МВт-год. Про це повідомляє агентство ExPro з посиланням на учасників торгів.

«Енергоатом» виставив на торги обсяги струму на кінець серпня. На даний момент вони вже практично не затребувані, тому що більшість виробників продають левову частку в кінці попереднього місяця. Проте були заявки на покупку за ціною близькою до ринку на добу наперед. З невідомої нам причини керівництво компанії відмовилося приймати заявки в повному обсязі», - наводяться слова трейдера. Він також повідомив, що покупці пропонували придбати лоти за цінами 950-1150 грн/МВт-год. Таким чином. Ціна пропозицій була вищою за встановлену мінімальну ціну продажі у новій редакції ПСО.

За даними «Української енергетичної біржі», на торги 14 серпня було виставлено 249,6 тис МВт-год базового навантаження за стартовою ціною 1500 грн/МВт-год з поставкою протягом 19-31 серпня 2020р. В результаті торгів компанія не продала жодного лоту.

Відмова Енергоатому продавати електроенергію відбулась після того як 5 серпня Кабмін вніс зміни до постанови про ПСО на ринку електроенергії, яка передбачає можливість продажу 40% вироблених обсягів на ринку двосторонніх договорів, але уряд наклав обмеження - середня ціна реалізації за місяць на сегментах вільного ринку не має бути нижчою ціни покриття собівартості, остання визначається за формулою КМУ.