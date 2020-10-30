Енергоефективний тренд: на Хмельниччині споживання газу зменшилося на 6 млн кубометрів



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Серед домогосподарств області найбільше енергоресурсу використовують жителі Хмельницького, Кам’янця-Подільського, Старокостянтинова та Красилова

Протягом січня-вересня 2020 року використання блакитного палива на теренах області склало 186,5 млн кубометрів, що на 6 млн, або 3% менше, ніж за цей період торік.

Споживання природного газу знизили і жителі, й промисловість Хмельниччини.

Зокрема, подоляни за рік скоротили витрати енергоресурсу з 185,8 млн кубометрів до 179,9 млн. Натомість на підприємствах регіону споживання впало з 6,8 млн до 6,7 млн куб. м.

«Протягом останнього десятиліття в області з року в рік зростає економія природного газу. На заваді раціоналізаторському тренду не стали ані цьогорічний історичний мінімум цін на блакитне паливо, ані збільшення кількості клієнтів компанії, – розповідає директор ТОВ «Хмельницькгаз Збут» Андрій Левицький. – Пояснити це явище можна м’якими зимами з високими температурами повітря. Звісно, суттєвий вплив на зменшення витрат газу під час опалювального сезону справляє й масштабне впровадження енергоефективних технологій, адже новітні котли та утеплення приміщень дозволяють «спалювати» значно менше енергоресурсу».

Наразі серед клієнтів ТОВ «Хмельницькгаз Збут» найпотужнішими споживачами блакитного палива є підприємства харчової та переробної промисловості, а також аграрії та шляховики.

Серед домогосподарств області найбільше енергоресурсу використовують жителі Хмельницького, Кам’янця-Подільського, Старокостянтинова та Красилова.

Нагадаємо, після скасування державного регулювання цін на газ для населення, «Хмельницькгаз Збут» продовжує безперебійну подачу блакитного палива всім категоріям споживачів. Послугами підприємства користуються майже 413 тисяч домогосподарств, більше двох тисяч промислових підприємств та бюджетних установ, а також дві сотні релігійних організацій. Задля зручності подолян постачальник розбудував найбільшу в області мережу центрів обслуговування клієнтів та впровадив численні онлайн сервіси. Компанія є надійним лідером газового ринку Хмельниччини вже більше п’яти років.