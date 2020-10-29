В Україну прибула оціночна місія Євросоюзу щодо «промислового безвізу»



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Укладання угоди АСАА відкриває нові можливості для українського бізнесу та залучення нових інвестицій

В Україні почала роботу перша місія Євросоюзу для підготовки до укладення угоди про «промисловий безвіз».

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Досягнуто домовленостей про початок роботи попередньої оціночної місії ЄС стосовно готовності інфраструктури України до укладення угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів («Промисловий безвіз»).

«Укладання угоди відкриває нові можливості для українського бізнесу та залучення нових інвестицій в розвиток економіки України», - йдеться у повідомленні.

Сторони домовилися активізувати роботу під час проведення місії та підтвердили прагнення до прискорення процесу щодо укладання угоди.

Мета місії - скласти перелік законодавчих і регуляторних дій, які можуть бути необхідними для повної готовності до переговорів щодо укладення угоди.

Уже до кінця наступного тижня мають підготувати звіт, який консолідує наявну інформацію та очікувані подальші дії.

Угода про асоціацію України та ЄС передбачає перспективу укладення угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції (ACAA, або так званий «промисловий безвіз»). Спочатку АСАА може охоплювати один або кілька секторів, з поступовим розширенням на всі передбачені в угоді 27 секторів.

Потенційно ACAA може охопити більше українського експорту до ЄС, передусім продукцію машинобудування, полегшивши торгівлю і піднявши імідж української продукції на глобальних ринках. Наразі виконана Україною підготовча робота (гармонізація законодавства, інфраструктури якості та ринкового нагляду з нормами ЄС) дозволяє укласти ACAA як мінімум у трьох секторах.