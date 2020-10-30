  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Івано-Франківську невідомі перекрили газопровід, без блакитного палива залишилися понад 500 будинків і три лікарні

    • Розсилка
    Для встановлення місць відключення газопостачання працювали аварійні бригади ВАТ &laquo;Івано-Франківськгаз&raquo;. - В Івано-Франківську невідомі перекрили газопровід, без блакитного палива залишилися понад 500 будинків і три лікарні
    Для встановлення місць відключення газопостачання працювали аварійні бригади ВАТ «Івано-Франківськгаз».

    У зв'язку зі зниженням тиску в системі газопроводів з вечора четверга призупинено роботу п’яти котелень, - Марцінків

    В Івано-Франківську невідомі перекрили засувки на розподільному газопроводі, в результаті чого без газопостачання залишилися 558 багатоквартирних житлових будинків та три лікарні. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків у Facebook.

    «29 жовтня о 22.30 ... від ВАТ «Івано-Франківськ газ» надійшло повідомлення про те, що в районі вул. Коновальця, Довженка, Мазепи, Дудаєва, Сочинського, Василишина, Шевченка, Дорошенка, Чорновола та с. Крихівці відбулося аварійне відключення споживачів від газопостачання (ймовірно невідомими особами було перекрито засувки на розподільному газопроводі)», – написав мер Івано-Франківська.

    Він додав, що без теплопостачання залишилися 558 багатоквартирних житлових будинків та 3 лікувальних установи.

    Марцінків поінформував, що у зв'язку зі зниженням тиску в системі газопроводів з вечора четверга призупинено роботу п’яти котелень, які забезпечували теплопостачання багатоквартирних будинків і лікарень.

    Мер міста зазначив, що для встановлення місць відключення газопостачання працюють аварійні бригади ВАТ «Івано-Франківськгаз».

    Як повідомлялося 27 жовтня, всі лікарні Івано-Франківська для хворих на Covid-19 заповнені.

    газ мер Івано-Франківськ Facebook Руслан Марцінків
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies