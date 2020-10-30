В Івано-Франківську невідомі перекрили газопровід, без блакитного палива залишилися понад 500 будинків і три лікарні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Для встановлення місць відключення газопостачання працювали аварійні бригади ВАТ «Івано-Франківськгаз».

У зв'язку зі зниженням тиску в системі газопроводів з вечора четверга призупинено роботу п’яти котелень, - Марцінків

В Івано-Франківську невідомі перекрили засувки на розподільному газопроводі, в результаті чого без газопостачання залишилися 558 багатоквартирних житлових будинків та три лікарні. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків у Facebook.

«29 жовтня о 22.30 ... від ВАТ «Івано-Франківськ газ» надійшло повідомлення про те, що в районі вул. Коновальця, Довженка, Мазепи, Дудаєва, Сочинського, Василишина, Шевченка, Дорошенка, Чорновола та с. Крихівці відбулося аварійне відключення споживачів від газопостачання (ймовірно невідомими особами було перекрито засувки на розподільному газопроводі)», – написав мер Івано-Франківська.

Він додав, що без теплопостачання залишилися 558 багатоквартирних житлових будинків та 3 лікувальних установи.

Марцінків поінформував, що у зв'язку зі зниженням тиску в системі газопроводів з вечора четверга призупинено роботу п’яти котелень, які забезпечували теплопостачання багатоквартирних будинків і лікарень.

Мер міста зазначив, що для встановлення місць відключення газопостачання працюють аварійні бригади ВАТ «Івано-Франківськгаз».

Як повідомлялося 27 жовтня, всі лікарні Івано-Франківська для хворих на Covid-19 заповнені.