Фондові ринки в Азії відновилися після різкого падіння

«Обвал» на біржах стався минулого тижня

Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) в понеділок, 12 лютого, відновили зростання після різкого падіння минулого тижня, що стало максимальним більш ніж за сім років. Про це повідомляє видання MarketWatch з посиланням на огляд експертів сінгапурського OCBC Bank. Як повідомляється, зведений фондовий індекс АТР без урахування



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«Обвал» на біржах стався минулого тижня

Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) в понеділок, 12 лютого, відновили зростання після різкого падіння минулого тижня, що стало максимальним більш ніж за сім років.

Про це повідомляє видання MarketWatch з посиланням на огляд експертів сінгапурського OCBC Bank.

Як повідомляється, зведений фондовий індекс АТР без урахування Японії під час торгів 12 лютого піднявся на 1% після того, як минулого тижня показав максимальне з вересня 2011 року падіння.

Варто відзначити, що ринки Японії закриті через святкування Дня заснування держави.

Нагадаємо, основні фондові індекси США в понеділок впали на 3,8-4,6% на тлі побоювань щодо зростання дохідності облігацій США, Dow Jones і S&P 500 анулювали таким чином все зростання за 2018 рік.

Після чого, індекси основних європейських фондових бірж втрачають на відкритті торгів 3-3,5% після того, як фондові індекси США за підсумками понеділка впали на 3,8-4,6%, потягнувши вниз і азіатські біржові індикатори.