На американському фондовому ринку стався різкий обвал

Індекс Dow Jones за день упав на 1175 пунктів

Падіння фондового ринку в США, яке розпочалося ще 2 лютого, перетворилося на обвал 5 лютого. Провідний американський індекс Dow Jones у понеділок упав на 1175 пунктів, втративши близько 4,6%.

У час, коли президент США Дональд Трамп виголошував промову в штаті Огайо, говорячи про переваги запропонованої республіканцями податкової реформи, провідні телеканали країни показували його виступ паралельно з графіком Dow Jones.

Stocks plunge for second trading day in a row https://t.co/ClNCwn3Irs