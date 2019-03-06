  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Ford може закрити два автомобільні заводи в Росії

    • Розсилка
    Американський виробник автомобілів може закрити заводи в містах Всеволожськ та в Набережні Челни - Ford може закрити два автомобільні заводи в Росії
    Американський виробник автомобілів може закрити заводи в містах Всеволожськ та в Набережні Челни

    Наразі в Росії Ford може виробляти 360 тис. автомобілів в рік

    Американська компанія Ford розглядає можливість закриття двох заводів у Росії в рамках свого глобального плану по реструктуризації.

    Про це повідомляє Reuters. 

    «Американський виробник автомобілів може закрити завод в місті Всеволожську Ленінградської області, який випускає легкові Focus і Mondeo, і підприємства в Набережних Челнах у Татарстані, де налагоджено виробництво EcoSport і Fiesta», - йдеться в повідомленні.

    Чиновник і співробітник іншої російської автомобільної компанії повідомили, що Ford готується до закриття заводу в Набережних Челнах, але про зупинку заводу в Ленінградській області вони не знають.

    Наголошується, що в Росії Ford може виробляти 360 тис. автомобілів в рік.

    До слова, на заводі виробника зброї Glock в австрійській землі Каринтія у вівторок стався вибух, в результаті якого один працівник загинув, ще один отримав важкі поранення.

    Читайте також
    Росія автопром США завод автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ