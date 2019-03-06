Ford може закрити два автомобільні заводи в Росії



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Американський виробник автомобілів може закрити заводи в містах Всеволожськ та в Набережні Челни

Наразі в Росії Ford може виробляти 360 тис. автомобілів в рік

Американська компанія Ford розглядає можливість закриття двох заводів у Росії в рамках свого глобального плану по реструктуризації.

Про це повідомляє Reuters.

«Американський виробник автомобілів може закрити завод в місті Всеволожську Ленінградської області, який випускає легкові Focus і Mondeo, і підприємства в Набережних Челнах у Татарстані, де налагоджено виробництво EcoSport і Fiesta», - йдеться в повідомленні.

Чиновник і співробітник іншої російської автомобільної компанії повідомили, що Ford готується до закриття заводу в Набережних Челнах, але про зупинку заводу в Ленінградській області вони не знають.

Наголошується, що в Росії Ford може виробляти 360 тис. автомобілів в рік.

До слова, на заводі виробника зброї Glock в австрійській землі Каринтія у вівторок стався вибух, в результаті якого один працівник загинув, ще один отримав важкі поранення.