На заводі з виробництва зброї в Австрії пролунав вибух, є загиблий



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Збройний завод Glock розташовується в містечку Ферлах в Каринтії

У результаті вибуху на збройному заводі Glock загинув один працівник, ще один чоловік отримав важкі поранення

На заводі виробника зброї Glock в австрійській землі Каринтія у вівторок стався вибух, в результаті якого один працівник загинув, ще один отримав важкі поранення.

Про це повідомляє австрійське видання АРА.

«У результаті вибуху на збройному заводі Glock в містечку Ферлах в Каринтії у вівторок загинув один працівник. Він помер відразу на території заводу. Ще один чоловік, також багаторічний працівник, отримав важкі поранення», - йдеться у повідомленні.

Пораненого доставлено до шпиталю, його стан «стабільний». Наразі причина вибуху на заводі всесвітньо відомого виробника пістолетів невідома.

Поліція проводить розслідування. Загрози для населення, яке проживає поруч із заводом, немає.

До слова, у Берліні росіянина звинуватили у підготовці теракту.