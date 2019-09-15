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    Економіка та фінанси

    Генеральний директор «Укрпошти» пропонує її приватизувати

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    Генеральний директор «Укрпошти» пропонує її приватизувати

    «Укрпошта» має виконуватиме зобов'язання з доставки кореспонденції як член Всесвітнього поштового союзу

    Генеральний директор державної компанії «Укрпошта» Ігор Смілянський пропонує приватизувати її.

    «Вирішити питання пенсійного тарифу, дозволити нам відкривати банківські рахунки і приватизувати», - заявив Смілянський у суботу, 14 вересня, розповідаючи про пропозиції розвитку компанії, з якими він звертається до нового уряду.

    Він додав, що «Укрпошта» завжди виконуватиме зобов'язання з доставки кореспонденції як член Всесвітнього поштового союзу.

    У травні Смілянський заявив про наміри продати будівлю Головпоштамту в Києві, а також сортувальні центри та офіси компанії в обласних центрах. За його словами, компанія «залюбки продасть історичну будівлю в центрі Києва» і переїде в більш компактну будівлю в іншому районі міста. Втім, для продажу майна компанія має отримати дозвіл уряду, оскільки наразі не має на це прав.

    13 вересня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про скасування переліку об'єктів державної власності, які не підлягають приватизації. За даними заступниці голови комітету з питань економічного розвитку Роксолани Підласи (фракція «Слуга народу»), в Україні нараховується понад тисячу таких об'єктів.

    За її словами, наразі перелік об'єктів, заборонених до приватизації, наповнений на 90 відсотків малими об'єктами приватизації. Вона також зазначила, що у законі «Про приватизацію державного і комунального майна» містяться критерії, які визначають, що не підлягає приватизації: дороги, газотранспортна система, метрополітен та інші стратегічні інфраструктурні об'єкти.

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