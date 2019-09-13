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    Рада має намір скасувати перелік об'єктів держвласності, що не підлягають приватизації

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    Рада має намір скасувати перелік об'єктів держвласності, що не підлягають приватизації

    За прийняття відповідного законопроекту №1054-1 в першому читанні проголосували 253 депутати за мінімально необхідних 226

    Верховна Рада має намір скасувати перелік об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації. За прийняття відповідного законопроекту №1054-1 в першому читанні проголосували 253 депутати за мінімально необхідних 226.

    Згідно з пояснювальною запискою, зазначений законопроект пропонує скасувати перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

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    Також законопроектом пропонується внести зміни до закону «Про приватизацію державного та комунального майна» в частині визначення критеріїв об'єктів, що не підлягають приватизації, зокрема встановити, що об'єкти права державної власності, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, не підлягають приватизації до повного відновлення конституційного ладу Україна на тимчасово окупованих територіях.

    Як повідомлялось, 2 вересня президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів почати підготовку до великої приватизації до 1 грудня.

    При цьому Зеленський повідомив голові Верховної Ради Дмитру Разумкову та голові депутатської фракції Давиду Арахамію, що очікує від парламенту підготовку законопроекту про скасування чинного переліку великих об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації, а уряду доручив підготувати новий такий перелік.

    Джерело: Українські новини

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    Верховна Рада приватизація Володимир Зеленський Україна президент
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