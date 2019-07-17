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    У Києві розгорається скандал навколо закриття найстарішого відділення «Укрпошти»

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    Плакат на відділенні &laquo;Укрпошти&raquo; на вулиці Богдана Хмельницького, 44&nbsp; - У Києві розгорається скандал навколо закриття найстарішого відділення «Укрпошти»
    Плакат на відділенні «Укрпошти» на вулиці Богдана Хмельницького, 44 
    Фото: Ігор Смілянський, Facebook

    Команда «Укрпошти» вирішила «відсвяткувати» закриття відділення

    Найстаріше відділення «Укрпошти» в Києві на вулиці Богдана Хмельницького, 44 закриється за рішенням столичної влади. Про це повідомив директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

    Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    Таке рішення винесли на комісії Київради.

    Смілянський повідомив, що команда «Укрпошти» вирішила «відсвяткувати» закриття відділення об 11:00 17 липня, на яке в тому числі запросили мера Віталія Кличка. «…Влаштовуємо свято закриття відділення для киян - найстаріше (60 років) відділення Укрпошта за адресою Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44, за рішенням КМДА, буде закрито. Дякую депутатам» від Солідарності», «Свободи» - і окреме БЮТ (вони ж так переживають за закриття відділень, а тут раз і підтримали). І до речі - відразу мінус 770 тисяч гривень з бюджету Києва», - написав він.

    На вітринах будівлі працівники пошти розмістили «подяку» депутатам Київради, які проголосували за його закриття, а також плакат з написом «Гроші не потрібні».

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    У Києві розгорається скандал навколо закриття найстарішого відділення «Укрпошти»
    У Києві розгорається скандал навколо закриття найстарішого відділення «Укрпошти»
    У Києві розгорається скандал навколо закриття найстарішого відділення «Укрпошти»
    У Києві розгорається скандал навколо закриття найстарішого відділення «Укрпошти»
    Фото: Ігор Смілянський, Facebook

    Але на ранок 17 липня всі наклейки зникли.

    «Шановні депутати і КМДА! Рукописи, як і погані справи, не горять. Навіть якщо на кону триповерховий особнячок. Ми анонсували урочисте закриття відділення сьогодні об 11:00. Але вночі, абсолютно невідомі хулігани, зірвали всі плакати з відділення», - повідомив Смілянський.

    Він додав, що будуть наклеєні нові плакати, а «святкування» переноситься на 18 липня на 11:00.

    Смілянський також повідомив, що відділення обслуговувало 500 пенсіонерів, тисячі юридичних осіб та адвокатів. Рішення оскаржуватимуть у суді.

    Нагадаємо також, раніше Смілянський заявив, що «Укрпошта» не бачить потреби у використанні будівлі Головпоштамту в Києві й хоче його продати.

    Як повідомлялося, «Укрпошта» 27 серпня 2018 року за підсумками електронних торгів уклала з ТОВ «Розетка» (Київ) договір оренди 1,5 тис. кв. м площ на першому поверсі в будівлі Головпоштамту на Хрещатику в Києві.

    У лютому 2019 року «Укрпошта» закрила креативний простір «Укрпошта Арт Хаб» у будівлі Головпоштамту в центрі столиці й передасть приміщення в оренду ТОВ «ПФ Рітейл» (дочірня компанія «Vodafone Україна»).


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