У Києві розгорається скандал навколо закриття найстарішого відділення «Укрпошти»
Команда «Укрпошти» вирішила «відсвяткувати» закриття відділення
Найстаріше відділення «Укрпошти» в Києві на вулиці Богдана Хмельницького, 44 закриється за рішенням столичної влади. Про це повідомив директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Таке рішення винесли на комісії Київради.
Смілянський повідомив, що команда «Укрпошти» вирішила «відсвяткувати» закриття відділення об 11:00 17 липня, на яке в тому числі запросили мера Віталія Кличка. «…Влаштовуємо свято закриття відділення для киян - найстаріше (60 років) відділення Укрпошта за адресою Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44, за рішенням КМДА, буде закрито. Дякую депутатам» від Солідарності», «Свободи» - і окреме БЮТ (вони ж так переживають за закриття відділень, а тут раз і підтримали). І до речі - відразу мінус 770 тисяч гривень з бюджету Києва», - написав він.
На вітринах будівлі працівники пошти розмістили «подяку» депутатам Київради, які проголосували за його закриття, а також плакат з написом «Гроші не потрібні».
Але на ранок 17 липня всі наклейки зникли.
«Шановні депутати і КМДА! Рукописи, як і погані справи, не горять. Навіть якщо на кону триповерховий особнячок. Ми анонсували урочисте закриття відділення сьогодні об 11:00. Але вночі, абсолютно невідомі хулігани, зірвали всі плакати з відділення», - повідомив Смілянський.
Він додав, що будуть наклеєні нові плакати, а «святкування» переноситься на 18 липня на 11:00.
Смілянський також повідомив, що відділення обслуговувало 500 пенсіонерів, тисячі юридичних осіб та адвокатів. Рішення оскаржуватимуть у суді.
Нагадаємо також, раніше Смілянський заявив, що «Укрпошта» не бачить потреби у використанні будівлі Головпоштамту в Києві й хоче його продати.
Як повідомлялося, «Укрпошта» 27 серпня 2018 року за підсумками електронних торгів уклала з ТОВ «Розетка» (Київ) договір оренди 1,5 тис. кв. м площ на першому поверсі в будівлі Головпоштамту на Хрещатику в Києві.
У лютому 2019 року «Укрпошта» закрила креативний простір «Укрпошта Арт Хаб» у будівлі Головпоштамту в центрі столиці й передасть приміщення в оренду ТОВ «ПФ Рітейл» (дочірня компанія «Vodafone Україна»).