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    Економіка та фінанси

    Глава Мінекономіки назвала причини росту цін на продукти

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    В Україні зросли ціни на продукти - Глава Мінекономіки назвала причини росту цін на продукти
    В Україні зросли ціни на продукти
    фото з відкритих джерел

    Міністерка економіки розповіла про вплив на інфляційні процеси в Україні

    Високі ціни на харчові продукти в уряді пояснюють пандемією коронавірусу та світовими цінами. Про це заявила перший віце-прем'єр та міністр економіки Юлія Свириденко під час ефіру програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

    Інфляцію за останній рік вона пояснила надлишком грошової маси у світі, оскільки уряди країн друкували гроші, щоб підтримати своїх громадян через виплати під час пандемії.

    А, оскільки в Україні відкрита економіка, це вплинуло на інфляційні процеси в країні.

    Ведучий спитав у Свириденко, чому при інфляції цього року в 10% харчові продукти зросли у ціні на 30-60%, зокрема олія, на 60%., при тому, що олія – не імпортний продукт.

    «Тому що є світові ціни. Тому що є відкрита економіка України. Звичайно, що ми експортуємо всі ці продукти, тому і зростання відбувається. Тому що ми працюємо на світових ринках», – сказала Свириденко.

    Вона відзначила, що Україна не може на них вплинути.

    Своєю чергою заступник голови ОП Ростислав Шурма наголосив, що в Україні, на відміну від інших країн, вартість газу та електрики для населення у цьому році залишилася на місці, попри різке зростання світових цін на ці ресурси.

    Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що споживча інфляція пішла на спад.

    Теги: економіка продукти ціни час
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    Глава Мінекономіки назвала причини росту цін на продукти