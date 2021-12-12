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    Шмигаль запевняє, що споживча інфляція пішла на спад

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    У листопаді споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 10,3% - Шмигаль запевняє, що споживча інфляція пішла на спад

    У листопаді споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 10,3%

    Фото з відкритих джерел

    Прем'єр-міністр переконаний, що надалі споживча інфляція поступово знижуватиметься

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у листопаді 2021 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 10,3% (із 10,9% у жовтні) і вважає, що й надалі поступово знижуватиметься. Про це прем'єр написав у Facebook.

    На його думку, цьому сприятимуть кращі цьогорічні врожаї, корекція цін на світових товарних ринках, порівняно міцний курс гривні 2021 року, вичерпання ефектів низької бази порівняння.

    «Важливу роль у стримуванні інфляції також відіграв меморандум з місцевою владою, завдяки якому тарифи на тепло та гарячу воду для людей залишаються без змін до кінця опалювального сезону», – додав він.

    Нагадаємо, у березні 2022 року в Україні буде проведено чергову індексацію пенсійних виплат, на що у схваленому Верховною Радою законі про держбюджет на 2022 рік передбачено 200,6 млрд гривень.

    Раніше стало відомо про деталі зростання пенсій: хто з січня отримуватиме 6 тис. грн, а кому у березні додадуть 500.

    Крім того, відбулося підвищення пенсій у грудні: хто отримає максимальну виплату.

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    Теги: інфляція тарифи Держбюджет Денис Шмигаль
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    Шмигаль запевняє, що споживча інфляція пішла на спад