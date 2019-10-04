Глава Нацбанку назвав валютні коливання «закономірним процесом»



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Зараз в Україні є кілька сезонних факторів, які фундаментально впливають на курс гривні

«Коли відбувається коливання в певних діапазонах, це нормальна ситуація як для бізнесу, так і центрального банку», - заявив Смолій

Коливання курсу гривні, яке спостерігається останнім часом, є закономірним процесом, враховуючи політику гнучкого курсоутворення, що проводиться Нацбанком.

Про це заявив глава НБУ Яків Смолій, пише «Уніан».

«Коливання в ту або іншу сторону - це закономірний процес. Так і має працювати ринок. Коли відбувається коливання в певних діапазонах, це нормальна ситуація як для бізнесу, так і центрального банку, який регулює цю політику», - сказав він.

При цьому Смолій додав, що зараз в Україні є кілька сезонних факторів, які фундаментально впливають на курс гривні. Це валютні надходження експортерів агропродукції, які істотно зросли, а також вкладення нерезидентів у цінні папери уряду, які на початок року зросли до $3 мільярдів.

Нагадаємо, головний експерт Ради Національного банку України Віталій Шапран заявив, що зниження курсу української гривні до долара в останні дні після практично безперервного зміцнення протягом вересня зумовлене зниженням припливу валюти від нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики.