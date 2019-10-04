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    Економіка та фінанси

    Глава Нацбанку назвав валютні коливання «закономірним процесом»

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    <p>Зараз в Україні є кілька сезонних факторів, які фундаментально впливають на курс гривні</p> - Глава Нацбанку назвав валютні коливання «закономірним процесом»

    Зараз в Україні є кілька сезонних факторів, які фундаментально впливають на курс гривні

    «Коли відбувається коливання в певних діапазонах, це нормальна ситуація як для бізнесу, так і центрального банку», - заявив Смолій

    Коливання курсу гривні, яке спостерігається останнім часом, є закономірним процесом, враховуючи політику гнучкого курсоутворення, що проводиться Нацбанком.

    Про це заявив глава НБУ Яків Смолій, пише «Уніан».

    «Коливання в ту або іншу сторону - це закономірний процес. Так і має працювати ринок. Коли відбувається коливання в певних діапазонах, це нормальна ситуація як для бізнесу, так і центрального банку, який регулює цю політику», - сказав він.

    При цьому Смолій додав, що зараз в Україні є кілька сезонних факторів, які фундаментально впливають на курс гривні. Це валютні надходження експортерів агропродукції, які істотно зросли, а також вкладення нерезидентів у цінні папери уряду, які на початок року зросли до $3 мільярдів.

    Нагадаємо, головний експерт Ради Національного банку України Віталій Шапран заявив, що зниження курсу української гривні до долара в останні дні після практично безперервного зміцнення протягом вересня зумовлене зниженням припливу валюти від нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики.

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