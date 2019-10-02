Експерт пояснив, чому росте долар



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У Нацбанку пояснили, що відбувається на валютному ринку

Зниження курсу української гривні до долара в останні дні після практично безперервного зміцнення протягом вересня зумовлене зниженням припливу валюти від нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики.

Таку думку висловив головний експерт Ради Національного банку України Віталій Шапран, пише УНІАН.

За його словами, останній відчутний приплив валюти від нерезидентів був 26 вересня. Крім цього фактора, експерт припускає, що ринок відреагував на інформацію НБУ про збільшення лімітів інтервенцій в середньому до 30 млн доларів в день.

Шапран прогнозує, що в майбутньому фактор нерезидентів відійде на задній план. У цілому, експерт не бачить причин для істотних коливань на валютному ринку України.

«Не будемо забувати про те, що Україна збирає хороший урожай зернових, приплив валютної виручки від якого припадає на жовтень і листопад місяць», - пояснив Шапран.

Зазначимо, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на поточному тижні щодня знижуються після практично безперервного зміцнення протягом вересня.

Сьогодні, 2 жовтня, до середини торгів котирування досягли рівня 24,86/24,89 грн/дол, що на 80 копійок, або на 3,4% нижче за показник на початок тижня.

