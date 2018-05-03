Голова сільради на Дніпропетровщині придбав криптовалюту на всіх селян

Єлизаветівська сільська рада дозволила сільському голові робити будь-які операції з криптовалютою в інтересах територіальної громади

Депутати сільської ради на Дніпропетровщині вирішили започаткувати операції з криптовалютою та завели рахунки з віртуальними грошима. Тепер за біткоїни, кардано або ефіріуми в Єлизаветівці можна придбати або продати сало, яйця й молоко, йдеться в сюжеті ТСН. «Завдяки ініціативі селяни, як дядя Вітя, вперше дізналися про існування валют, самі



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Криптовалюта

Єлизаветівська сільська рада дозволила сільському голові робити будь-які операції з криптовалютою в інтересах територіальної громади

Депутати сільської ради на Дніпропетровщині вирішили започаткувати операції з криптовалютою та завели рахунки з віртуальними грошима. Тепер за біткоїни, кардано або ефіріуми в Єлизаветівці можна придбати або продати сало, яйця й молоко, йдеться в сюжеті ТСН.

«Завдяки ініціативі селяни, як дядя Вітя, вперше дізналися про існування валют, самі назви котрих їм вимовити важко. Продавчиня Валентина знає про гроші трохи більше, але все одно їй невтямки, як продавати огірки помідори чи яйця інакше, ніж на ринку за гривні. «Я навіть не знаю, скільки це буде коштувати», - визнає вона. Жартує навіть секретар місцевої ради: «Я тобі по телефону заплачу, а ти мені по телефону здачу даси», - зазначається у сюжеті.

Люди не приховують, що на ідею з популяризацією криптовалюти відреагували «квадратними очима». Однак тепер їхнє село – перше в Україні, де мешканці стали власниками цифрових грошей. Своїм рішення Єлизаветівська сільська рада дозволила сільському голові робити будь-які операції з криптовалютою в інтересах територіальної громади.

Ініціатор ідеї, сільський голова, мотивує це високим доходом, отриманим на біржі.

«Вклав 13 тисяч гривень, отримав 39 тисяч, свої 13 забрав назад, 26 розподілив між людьми», - пояснив він. Відтепер кожен селянин є власником кількох криптоодиниць.

Експеримент він запровадив, аби заробити для громади, тож тепер щодня вивчає дані міжнародної криптобіржі.

«Придбали ми менше місяця тому менше 14 центів, сьогодні 27,6», - пояснює голова Єлизаветівської сільської ради Максим Голосний. Поки що в ці операції бюджетні гроші він не вкладає, але каже, що щороку бюджет села перевиконаний на 3-4 мільйони, тож якщо контрольні органи та громада дозволять, то хоча б частину доходів можна було б вкласти у криптовалюту, а згодом і розраховуватися нею. «Це дуже вигідно!», - переконаний керівник села.

Сільський голова запевняє, що про кожну бюджетну копійчину радитиметься з фахівцями, а щойно люди захочуть забрати свою частину готівкою – віддасть. Однак селяни не поспішають, бо досі не розуміють ані принципу дії криптовалют, ані користі від них для себе, резюмує ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що компанія Google ввела заборону на додавання в Chrome Web Store розширень, які призначені для майнінгу криптовалют.

Також відомо, що Twitter планує заборонити рекламу криптовалют.

Нагадаємо, що GOLDX, «золота» криптовалюта, розроблена фірмою HelloGold з Південно-Східної Азії, отримала першу в світі сертифікацію відповідності шаріату.

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