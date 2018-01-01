У світі з’явилась криптовалюта, що відповідає законам шаріату

GOLDX отримала сертифікацію, сумісну з шаріатом

GOLDX, «золота» криптовалюта, розроблена фірмою HelloGold з Південно-Східної Азії, отримала першу в світі сертифікацію відповідності шаріату. Про це пише Payment Week. GOLDX, сертифікована Наглядовою радою шаріату Amanie Advisors, є першим в світі повнофункціональним токеном Ethereum ERC20, забезпеченим на 99,99% золотом



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GOLDX отримала сертифікацію, сумісну з шаріатом

GOLDX, «золота» криптовалюта, розроблена фірмою HelloGold з Південно-Східної Азії, отримала першу в світі сертифікацію відповідності шаріату.

Про це пише Payment Week.

GOLDX, сертифікована Наглядовою радою шаріату Amanie Advisors, є першим в світі повнофункціональним токеном Ethereum ERC20, забезпеченим на 99,99% золотом інвестиційного рівня.

GOLDX отримала сертифікацію, сумісну з шаріатом, тому що процес її випуску і перевірені власники активів забезпечують прозорість, визначеність і оперативність транзакцій.

«Заробивши першу в світі сертифікацію відповідності шаріату для нашого токена GOLDX, HelloGold відкрила двері більш ніж мільярду мусульман для доступу до нового фінансового продукту», - каже Робін Лі, генеральний директор і співзасновник HelloGold.

«У міру того, як міжнародний ісламський фінансовий ринок продовжує рости і залучати інтерес немусульманським країн, загальна вартість ісламської фінансової індустрії досягла $ 1,9 трлн. в 2016 році», - додав він.

За словами Лі, токен GOLDX допоможе прискорити фінансове включення, надавши мусульманським клієнтам прозорий і безпечний доступ до золота за допомогою цифрового токена, а також можливість використовувати своє збережене золото в якості цінності, яке може бути продано за межами системи HelloGold.

GOLDX можна придбати безпосередньо у HelloGold на hellogold.org на Bitcoin і Ethereum, і він буде доступний для покупки на біржах в найближчому майбутньому.

«Ми надаємо звичайним людям можливість купувати фізичне золото інвестиційного рівня в нашому мобільному додатку. Тепер HelloGold може перейти на наступний рівень, залучаючи золото на криптовалютний ринок», - говорить Лі.

На відміну від більшості криптовалюти, яка не забезпечена цінними металами, токен GOLDX підтримується фізичним розподіленим золотом інвестиційного рівня.

Кожен токен GOLDX забезпечений одним грамом золота, який застрахований, а HelloGold гарантує, що токени GOLDX видаються тільки при наявності відповідного обсягу золота, і ця інформація відкрита.

На думку HelloGold, GOLDX може стати стабільним цифровим токеном на тлі більш волатильних незабезпечених криптовалют, на кшталт Bitcoin, Ethereum і Ripple.