Гончарук пообіцяв, що цієї зими газ не подорожчає



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Прем'єр назвав стратегічною перемогою угоду про новий контракт на транзит російського газу через Україну

Завдяки домовленості про транзит російського газу в Європу територією України ціна газу для населення та бізнесу протягом цієї зими не буде зростати.

Про це в Facebook повідомив прем'єрміністр Олексій Гончарук.

За його словами, українській урядовій делегації вдалося досягти стратегічної перемоги, домовившись про новий контракт на транзит газу.

«У нас буде контракт на 5 років з достатніми обсягами, щоб Україна і Європа почувалися безпечно в плані енергетики. Тариф за прокачування російського газу буде встановлюватися не на двосторонніх перемовинах, а за європейськими правилами... Ми не будемо заручниками двосторонніх переговорів, а будемо працювати за європейськими цивілізованими правилами, які діють у країнах Європи», - зазначив прем'єр.

А це, впевнений Гончарук, для українського бізнесу і громадян означає, що цієї зими ціна на газ не буде рости.

«Це дає нам можливість знизити цифру в платіжці за комунальні послуги за опалення», - заявив він.

Як повідомлялось, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що договір по газу між Україною і Росією включає транзитний договір на п’ять років з можливістю пролонгації договору на 10 років. Контракт буде включати транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.

Як заявив виконавчий директор групи «Нафтогаз» Юрій Вітренко, українські компанії «Оператор ГТС» і «Нафтогаз» підпишуть контракти з «Газпромом» протягом тижня. Зокрема, буде підписано угоду з «Газпромом» щодо виплати до кінця року «Нафтогазу» майже $3 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.