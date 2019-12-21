Виконавчий директор «Нафтогазу» назвав терміни укладання газових контрактів з Росією



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Юрій Вітренко: буде навіть не одна, а декілька угод, які забезпечать продовження транзиту

Договори на рівні компаній будуть підписані до кінця року

Українські компанії «Оператор ГТС» і «Нафтогаз» підпишуть контракти з «Газпромом» протягом тижня. Про це повідомив виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко на брифінгу в Офісі президента.

Як зазначив Вітренко, на політичному рівні було досягнуто пакетної угоди, яку тепер будуть реалізовувати компанії.

За словами виконавчого директора «Нафтогазу», всі угоди повинні бути підписані до 29 грудня, щоб з 1 січня транзит газу був продовжений.

Зокрема, буде підписано угоду з «Газпромом» щодо виплати до кінця року «Нафтогазу» майже $3 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Також буде підписано угоду про врегулювання поточних спорів з «Газпромом» (відкликання претензій на $12 млрд, - «Главком»).

Крім того, «це буде навіть не одна, а декілька угод, які забезпечать продовження транзиту».

Як повідомлялось, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що договір по газу між Україною і Росією включає транзитний договір на п'ять років з можливістю пролонгації договору на 10 років. Контракт буде включати транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.