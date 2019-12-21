Оржель оприлюднив деталі газових домовленостей з Росією



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Міністр енергетики наголосив, що сторони мають підписати все документи до 29 грудня, щоб транзит газу продовжився

Договір по газу між Україною і Росією включає транзитний договір на п'ять років з можливістю пролонгації договору на десять років. Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель на брифінгу в Офісі президента.

Як зазначив Оржель, після досягнення угоди на політичному рівнем всі контракти повинні бути підписані між компаніями.

«Що дуже важливо - транзит буде», - сказав він і додав, що «Газпром» виплатить трошки більше $2,9 млрд до кінця року за рішенням Стокгольмського арбітражу. При цьому Україна відмовляється від претензій за іншими позовами у Стокгольмі».

За його міністра енергетики, контракт буде включати транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році 40 млрд куб м в 2021-2024 роках.

Оржель зазначив, що є розуміння про те, що тариф на транзит газу з часом буде зростати. При цьому він не назвав ставки транзиту, яка буде діяти з 1 січня 2020 року.

Міністр наголосив, що сторони мають підписати все документи до 29 грудня, щоб транзит газу продовжився.

Як повідомлялось, Україна і Росія за підсумками зустрічі в Мінську підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог.

Віце-прем'єр-міністр Росії Дмитро Козак заявив, що Україна і Російська Федерація підпишуть новий контракт на транзит газу терміном на п'ять років.

Зокрема, Козак уточнив, що підписання контракту очікується до кінця 2019 року. «Це буде новий контракт, його ключові істотні умови на найближчі п’ять років узгоджені», - заявив він.

Віцепрем’єр РФ не уточнив обсяги транзиту. «Обсяги - необхідні, достатні для задоволення потреб європейських споживачів», - зазначив Козак.

Він додав, що Москва і Київ знайшли «взаємовигідні рішення». Козак запевнив, що російська і українська сторони врегулювали взаємні претензії щодо газу і судових позовів більше не буде.

«Питання врегульовано. Більше судових позовів, судових суперечок, взаємних претензій не буде», - сказав Козак.

Пресслужба президента України підтвердила, що 20 грудня були досягнуті остаточні домовленості з принципових позицій, пов'язаних з транзитом газу через територію України в Європу. «Представники Європейської комісії, України та Російської Федерації сьогодні досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що чинний 10-річний газовий договір, спливає 31 грудня 2019 року. Щороку транзит російського газу до Європи приносить Україні $3 млрд доходів - це більше, ніж витрати держави на імпорт газу.