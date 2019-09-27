Гончарук стверджує, що переговори з МВФ тривають



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«Для всіх хто «розганяв зраду» про «перший провал» уряду технократів. Не дочекаєтесь!» - підкреслив прем’єр

Прем’єрміністр України Олексій Гончарук заявив, що переговори з Міжнародним валютним фондом продовжуються.

Про це він 27 вересня написав на своїй сторінці у Facebook.

«Для всіх хто «розганяв зраду» про «перший провал» уряду технократів. Не дочекаєтесь! Переговори з МВФ тривають в робочому режимі. Все добре», - підкреслив прем’єр.

До свого допису Гончарук додав офіційний прес-реліз МВФ за результатами роботи місії в Україні, датований 27 вересня.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Місія Міжнародного валютного фонду після двотижневої роботи покине Київ без підстав рекомендувати раді директорів МВФ укласти з Україною нову програму кредитування.