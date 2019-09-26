Україна не домовилася з МВФ про новий кредит



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Місія МВФ мала закінчити роботу 24 вересня, проте продовжила її на два дні і має намір завершити її в четвер, 26 вересня

Причин відсутності угоди між МВФ і Україною кілька: ситуація з Приватбанком, держбюджет і можлива зміна керівництва НБУ - експерти

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) після двотижневої роботи покине Київ без підстав рекомендувати раді директорів МВФ укласти з Україною нову програму кредитування.

Про це повідомляють Українські Новини.

Зазначається, що причин відсутності угоди кілька: ситуація з Приватбанком, держбюджет і можлива зміна керівництва НБУ.

Експерти МВФ прибули в Україну 11 вересня, і в цей же день прем'єрміністр Олексій Гончарук заявив, що метою переговорів є отримання staff agreement (рекомендації раді директорів) для відкриття нової програми співпраці.

За інформацією агентства, місія МВФ мала закінчити роботу 24 вересня, проте продовжила її на два дні і має намір завершити її в четвер, 26 вересня.

«Однак в результаті не буде не те, що узгодженого меморандуму про співпрацю, не буде навіть проекту цього документа», - зазначають експерти.

Основною причиною відсутності домовленості з МВФ стала інформація про можливість мирової угоди між державою і колишніми власниками Приватбанку, повідомили агентству джерела, знайомі з процесом переговорів.

Буквально на наступний день після початку роботи місії МВФ 13 вересня колишній співвласник банку Ігор Коломойський заявив, що готовий на мирову угоду і на обмін $ 2 млрд, які у нього були в Приватбанку на акції банку. «Я визнаю, що була проведена емісія державою на 155 або 160 мільярдів. Віддайте мені акції на мої 60 з 200 мільярдів, і будемо разом співіснувати», - цитує Коломойського FinСlub.

Через кілька днів, 17 вересня Financial Times опублікувала матеріал, в якому говориться, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив про бажання Києва досягти компроміс з колишніми власниками банку.

Відразу ж після виходу публікації прем'єрміністр Гончарук дав коментар про те, що уряд не веде ніяких переговорів з пошуку компромісу.

Заяви Гончарука місією МВФ були сприйняті «з великою тривогою», зазначив агентству співрозмовник.

У МВФ вважають неможливим скасування націоналізації банку або повернення частини акцій колишнім власникам. На сьогоднішній в МВФ вирішують питання, яким чином не допустити зміни позиції держави в Приваті.

Перший варіант - отримати від України гарантії в усній, а можливо і в письмовій формі.

Другий, за інформацією агентства, найбільш ймовірний - прописати в меморандумі умову, що б заблокувала будь-які дії щодо повернення банку колишнім власникам.

На сьогоднішній день попередній власник акцій банку не має права вимагати від інвестора відшкодування будь-яких збитків, понесених в результаті придбання інвестором акцій банку - це визначено законом «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (ст.41 п.6).

У Нацбанку зазначають, що на сьогоднішній день валютні резерви НБУ не викликають побоювання, і найближчим часом великих зовнішніх виплат Україні робити не потрібно.

За даними НБУ, на 11 вересня резерви Нацбанку перевищують $ 22 млрд, з яких чистих - більше $ 12.

Як повідомлялося, 21 вересня президент Володимир Зеленський обговорив з МВФ реформи та ситуацію навколо «Приватбанку».

Раніше видання Bloomberg повідомило, що Україна отримає від МВФ 5 млрд доларів за новою програмою.

Для обговорення нової програми місія МВФ прибула до Києва у вересні.

Нагадаємо, новий Кабмін має намір працювати над тим, щоб програма співпраці з Міжнародним валютним фондом була останньою, і Україна могла «жити без кредитів».



