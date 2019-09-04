Google заплатить $170 млн штрафу за порушення конфіденційності дітей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відповідно до законів США, збирати особисті дані дітей віком до 13 років можна тільки за згодою їхніх батьків

Особисті дані дітей віком до 13 років збирав відеохостинг YouTube, що належить Google

Корпорація Google заплатить штраф у розмірі $170 млн за порушення закону про захист конфіденційності дітей в інтернеті.

Про це в середу, 4 вересня, повідомляє пресслужба Федеральної торгової комісії (FTC) США.

За версією FTC і прокуратури штату Нью-Йорк, відеохостинг YouTube, що належить Google, незаконно збирав персональні дані дітей віком до 13 років без згоди їхніх батьків. Отже, корпорація порушила закон про захист особистих відомостей про дітей в інтернеті (COPPA). Зі згаданої суми $136 млн отримає FTC, ще $34 млн - прокуратура Нью-Йорка.

Як зазначають у FTC, $136 млн - це найбільший штраф, виплачений комісії за всю історію існування закону COPPA, який був прийнятий в США в 1998 році.

У компанії Google вже погодилися виплатити штраф.