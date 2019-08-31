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    Технології

    Google виплатить майже $200 млн за порушення конфіденційності дітей на YouTube

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    Google виплатить майже $200 млн за порушення конфіденційності дітей - Google виплатить майже $200 млн за порушення конфіденційності дітей на YouTube
    Google виплатить майже $200 млн за порушення конфіденційності дітей

    Відповідно до законів США, збирати особисті дані дітей віком до 13 років можна тільки за згодою їхніх батьків

    Компанія Google погодилася виплатити штраф у розмірі близько 200 мільйонів доларів владі США через розслідування ймовірних порушень конфіденційності дітей на YouTube.

    Про це повідомило The Wall Street Journal.

    На таких умовах Федеральна торгова комісія (FTC) США і Google домовилися про врегулювання спору. Більшість членів FTC підтримали угоду.

    Минулого року коаліція груп із захисту конфіденційності скаржилася до FTC на те, що YouTube порушив закон про захист особистих даних дітей в інтернеті. Платформа збирала інформацію про неповнолітніх без згоди їхніх батьків і використовувала її для таргетингової реклами.

    У виданні зазначили, що минулого разу комісія оштрафувала Google в 2012 році, тоді сума була в десять разів менша.

    Відповідно до законів США, збирати особисті дані дітей віком до 13 років можна тільки за згодою їхніх батьків.

    Безпрецедентна хакерська атака на iPhone, яка була здійснена «тисячами користувачів за тиждень», поки ще в січні не була припинена, була виявлена дослідниками з команди зовнішньої безпеки Google.

    коаліція США Google закон штраф розслідування YouTube
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