Гривня продовжує падіння. Курс валют на 23 квітня

У порівнянні з 22 квітня курс усіх валют, крім фунта стерлінгів, зріс

Національний банк знизив курс гривні щодо долара на 23 квітня на 1 копійку, встановивши його на рівні 28,06 UAH/USD. Відповідні дані оприлюднені на сайті НБУ.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.064200 грн за долар;

33.810300 грн за євро;

0.370810 грн за російський рубль;

38.925000 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 22 квітня курс усіх валют, крім фунта стерлінгів, зріс.

Станом на 21 квітня Національний банк встановив курс долара щодо гривні на рівні 28,05 UAH/USD. Євро при цьому коштував 33,69 UAH/EUR.

Нагадаємо, на вівторок, 20 квітня, Національний банк України встановив курс гривні до долара на рівні 28 грн/$. Отже, гривня до долара втратила три копійки в порівнянні з попередніми банківськими днями. Курс долара на 19 квітня становив 27,97 грн/$.