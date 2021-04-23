Гривня продовжує падіння. Курс валют на 23 квітня
У порівнянні з 22 квітня курс усіх валют, крім фунта стерлінгів, зріс
Національний банк знизив курс гривні щодо долара на 23 квітня на 1 копійку, встановивши його на рівні 28,06 UAH/USD. Відповідні дані оприлюднені на сайті НБУ.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.064200 грн за долар;
33.810300 грн за євро;
0.370810 грн за російський рубль;
38.925000 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 22 квітня курс усіх валют, крім фунта стерлінгів, зріс.
Станом на 21 квітня Національний банк встановив курс долара щодо гривні на рівні 28,05 UAH/USD. Євро при цьому коштував 33,69 UAH/EUR.
Нагадаємо, на вівторок, 20 квітня, Національний банк України встановив курс гривні до долара на рівні 28 грн/$. Отже, гривня до долара втратила три копійки в порівнянні з попередніми банківськими днями. Курс долара на 19 квітня становив 27,97 грн/$.