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    Гривня продовжує падіння. Курс валют на 23 квітня

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    Гривня продовжує падіння - Гривня продовжує падіння. Курс валют на 23 квітня
    Гривня продовжує падіння
    Фото з відкритих джерел

    У порівнянні з 22 квітня курс усіх валют, крім фунта стерлінгів, зріс

    Національний банк знизив курс гривні щодо долара на 23 квітня на 1 копійку, встановивши його на рівні 28,06 UAH/USD. Відповідні дані оприлюднені на сайті НБУ.

    Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

    28.064200 грн за долар;

    33.810300 грн за євро;

    0.370810 грн за російський рубль;

    38.925000 грн за фунт стерлінгів.

    У порівнянні з 22 квітня курс усіх валют, крім фунта стерлінгів, зріс.

    Станом на 21 квітня Національний банк встановив курс долара щодо гривні на рівні 28,05 UAH/USD. Євро при цьому коштував 33,69 UAH/EUR.

    Нагадаємо, на вівторок, 20 квітня, Національний банк України встановив курс гривні до долара на рівні 28 грн/$. Отже, гривня до долара втратила три копійки в порівнянні з попередніми банківськими днями. Курс долара на 19 квітня становив 27,97 грн/$.

    Теги: Національний банк курс валют банк Фунт Стерлінгів гривня НБУ
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